Mattia Colnaghi deja MP Motorsport y se une al equipo de Red Bull para la próxima temporada de F3

La temporada arrancó de buena manera para Argentina en las competencias de Fórmula, con Franco Colapinto como titular de Alpine en la F1, Nicolás Varrone en la F2 y Mattia Colnaghi en la F3. Si bien “Nico” no completó la temporada y abandonó su asiento en Van Amersfoort Racing, el joven de 18 años sí se mantuvo en la F3, cuyo campeonato terminó a mediados de septiembre con la consagración del estadounidense Ugo Ugochukwu.

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No obstante, el piloto ítalo-argentino no continuará con MP Motorsport, sino que se mudará a Campos Racing, el equipo filial de Red Bull que viene de llevar al título a Ugochukwu y también tiene en sus filas a Théophile Naël y Ernesto Rivera. La noticia salió a la luz en la mañana de este lunes, cuando se hizo oficial el nuevo contrato entre Colnaghi y el equipo español a través de un comunicado.

De hecho, el oriundo de Monza dio algunas declaraciones sobre lo que significa sumarse a la escudería con la que ha rivalizado este año para su desarrollo profesional en el automovilismo. “Muy feliz de unir fuerzas con Campos Racing para la temporada 2027 de Fórmula 3 de la FIA. Tras haber competido contra el equipo en categorías anteriores, siempre les he tenido un gran respeto y he admirado el éxito que han logrado en las categorías de formación”, comenzó.

Si bien el anuncio salió a la luz esta semana, Red Bull fichó al nacionalizado argentino en agosto de este año para su academia, por lo que la cuenta regresiva para que se una a Campos Racing ya había sido puesta en marcha. Por otra parte, Colnaghi también dejó en evidencia que cree tener lo necesario para conseguir resultados importantes en la escudería española, sobre todo por su exitoso pasado en las categorías formativas.

“Creo que, junto con Campos, tenemos el potencial para luchar por los mejores resultados en 2027. Estoy ilusionado por ponerme a trabajar durante los tests de postemporada y preparar el camino hacia una gran temporada”, cerró. En este sentido, vale la pena mencionar que Mattia ha ganado el Campeonato de España de F4 2024 y la Eurocup-3 2025, además de que este año sumó 54 puntos en la F3.

El ítalo-argentino seguirá en la F3 en 2027.

El calendario de la F3 2027 para seguir a Colnaghi