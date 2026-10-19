Así quedaron la tabla de posiciones del Clausura y la tabla anual, tras la victoria de River ante Belgrano

River Plate consiguió una victoria clave frente a Belgrano por 3-0 en Córdoba, con los goles de Tomás Galván, Ángel Correa y Thiago Almada. El equipo dirigido por Leonardo Ponzio acumuló siete puntos de los nueve posibles durante esta semana y se acomodó en ambas tablas de posiciones, tanto en la del Torneo Clausura 2026 del fútbol argentino como en la anual.

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Ahora, con partidos pendientes todavía en esta fecha 13, el "Millonario" se coloca quinto en el Grupo B, con 20 puntos y muy cerca de la clasificación a los playoffs. Mientras, en la anual aparece séptimo con 49 unidades y en zona de Copa Sudamericana, a 4 de Rosario Central, que es el último que se clasifica a la Libertadores 2027 por el momento.

De cualquier manera, de acuerdo con los campeones que haya en el Clausura y en la Copa Argentina, pueden llegar a liberarse más cupos de cara a los certámenes internacionales de la próxima temporada. Además, si la "Banda" sale campeón de la vigente competición, irá directamente a la siguiente Libertadores.

Ahora, River tendrá tres partidos con nueve puntos determinantes en juego. Primero recibirá a Racing en el clásico en el estadio Monumental, una semana más tarde visitará a Boca Juniors en el Superclásico en La Bombonera y finalmente será visitante ante Aldosivi en Mar del Plata, muy probablemente con el "Tiburón" ya descendido para dicha jornada definitiva.

Mientras tanto, en la institución de Núñez, Ponzio se afirma como director técnico a la espera de lo que suceda en el futuro con Ramón Díaz. Es que el emblema histórico riojano se perfila para asumir, en su probable cuarto ciclo al mando del "Millonario".

La tabla de posiciones de la Zona A del Torneo Clausura 2026 del fútbol argentino

La tabla de la zona A del Clausura 2026 (foto: Promiedos).

La Zona B

La tabla de la zona B del Clausura 2026 (foto: Promiedos).

La tabla anual 2026 del fútbol argentino

La tabla anual 2026 del fútbol argentino (foto: Promiedos).

Los próximos partidos de River: las 3 fechas finales del Clausura