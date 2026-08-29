Así fue el penal de Sofi Cairó que consagró a Las Leonas campeonas del mundo

Las Leonas vencieron por penales a Países Bajos tras empatar 1 a 1 en el tiempo reglamentario y Sofía Cairó definió la tanda con un remate que la arquera neerlandesa no pudo detener. Si bien la gran figura fue Cristina "China" Cosentino, la jugadora que se desempeña como volante tuvo en sus manos la posibilidad de sentenciar el encuentro y lo hizo de gran manera. Por supuesto, el momento no tardó en hacerse viral en las redes sociales ya que el elenco nacional se consagró por tercera vez en la historia.

Así fue el penal de Sofía Cairó para la consagración de Las Leonas como campeonas del mundo ante Países Bajos

Los detalles de los penales en la final del Mundial que ganaron Las Leonas contra Países Bajos

Luego del 1 a 1 en el partido, el seleccionado argentino ganó la tanda de shootouts por 3 a 1 con su as de espadas en el arco. La "China" Cosentino fue clave al atajar dos remates y cubrir de forma excelente otro para darle el tercer título mundial a Las Leonas. En el primer shootout, la arquera del Club Banco Nación demostró toda su jerarquía y puso presión de entrada a las neerlandesas. En la jugada de Pier Sanders, la "China" Cosentino esperó hasta el final, no le dejó huecos y fue clave para que la europea erre su remate.

Si bien en el segundo tiro no tuvo responsabilidad, en los dos siguientes Cosentino se quedó con los dos tiros de las neerlandesas y le dio la ranquilidad a sus compañeras para definir la historia en el Wagener Hockey Stadium de la ciudad de Amstelveen. Cairó definió la tanda con el último penal y le dio la tercera estrella al seleccionado nacional que también triunfó en Perth (Australia) 2002 y Rosario 2010.

Los resultados de Las Leonas en el Mundial 2026

Primera fase:

Argentina 1-1 Estados Unidos.

1-1 Estados Unidos. Argentina 3-2 Alemania.

3-2 Alemania. Argentina 2-0 Escocia.

Segunda fase:

Argentina 3-0 España

Argentina 0-0 Bélgica.

Semifinal: Argentina 1-0 Australia.

Final: Argentina 1-1 Países Bajos.

La lista completa de Las Leonas para el Mundial de hockey