Leonas heroicas: vencieron a Países Bajos en la final y son campeonas del mundo

Las Leonas vencieron por penales con Países Bajos en la gran final del Mundial 2026 de hockey este sábado 29 de agosto. Las neerlandesas fueron locales en la cancha, se pusieron en ventaja en el cierre del primer tiempo y el seleccionado argentino intentó arruinarle la fiesta en el duelo decisivo para quedarse con el título como ya lo consiguió en dos oportunidades. Empató a poco del cierre y llevó el partido a la definición desde los shoot out donde lo ganó.

Las Leonas vs. Países Bajos por la final del Mundial: minuto a minuto

El momento del Himno Nacional Argentino

El gol de Países Bajos para el 1 a 0 en la final del Mundial

El empate de Argentina contra Países Bajos en la final del Mundial

Las Leonas vs. Países Bajos: que pasó en la final del Mundial 2026

El elenco local se puso en ventaja sobre el cierre del primer tiempo con un tremendo remate cruzado de Yibbi Jansen a partir de un córner corto. Las dueñas de casa dominaron gran parte del encuentro hasta ese momento y encontraron el momento justo para golpear. Por su parte, el combinado nacional no pudo aprovechar las que tuvo para romper el cero en la primera mitad, pero la segunda fue completamente diferente.

En el séptimo córner corto de Las Leonas, Majo Granatto pudo romper el cero e igualar las acciones a seis minutos del cierre del partido para ir a los penales.

Cómo llegaron Las Leonas a la final del Mundial de Hockey

Las argentinas llegan a la final tras un torneo sólido y sin derrotas, en el que combinaron experiencia y el aporte de jugadoras jóvenes. En la primera fase, dentro del Grupo B, el equipo empató 1-1 con Estados Unidos y luego encadenó dos victorias: 3-2 frente a Alemania y 2-0 ante Escocia, resultados que la dejaron como líder invicta de la zona.

En la segunda fase, Las Leonas repitieron el nivel: golearon 3-0 a España y luego igualaron 0-0 con Bélgica en un partido clave, ya que ese resultado les permitió terminar primeras del Grupo F y evitar un cruce directo con Países Bajos antes de la final. En semifinales, el equipo argentino superó por 1-0 a Australia con un gol decisivo de Julieta Jankunas, en un partido parejo que definió el pase a la segunda final mundialista consecutiva para el combinado nacional. En total, Argentina llega a la definición con cuatro victorias, dos empates, diez goles a favor y solo tres en contra, uno de los desempeños más regulares del torneo.

La lista completa de Las Leonas para el Mundial de hockey