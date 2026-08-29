Las Leonas campeonas del mundo: la emoción de Luciana Aymar en Países Bajos

Luciana Aymar dijo presente en la final del Mundial 2026 de Hockey que Las Leonas le ganaron a Países Bajos a través de los shoot out tras empatar 1 a 1 en el tiempo reglamentario. La histórica referente del seleccionado nacional se emocionó tras la consagración del equipo argentino en un duelo que las tuvo abajo en el marcador pero que empataron a seis minutos del cierre para forzar los penales. Por supuesto, la imagen de "Lucha" no tardó en hacerse viral en las redes sociales.

La emoción de Luciana Aymar tras la consagración de Las Leonas en el Mundial

El legado de Luciana Aymar en el hockey

Mas allá de sus increíbles hazañas en los grandes torneos, lo cierto es que gracias a sus enormes participaciones con Las Leonas, Aymar también obtuvo varios títulos. Así logró cuatro medallas de oro en los Juegos Panamericanos (Winnipeg 1999, Santo Domingo 2003, Río de Janeiro 2007 y Guadalajara 2011), y también logró seis títulos en el Champions Trophy.

Luciana Aymar es la única jugadora en la historia en recibir el premio FIH Player of the Year ocho veces. Fue abanderada para Argentina en los Juegos Olímpicos de 2012 y en los Juegos Panamericanos de 2007 en Río de Janeiro. Jugó su último partido internacional con Argentina el 7 de diciembre de 2014, en Mendoza, ganando su sexto Champions Trophy. En su paso por el seleccionado nacional, jugó 376 partidos y marcó 161 goles, convirtiéndose en una verdadera leyenda del hockey que, por si eso fuera poco, fue campeona del mundo en Australia 2002 y Rosario 2010.

Cómo llegaron Las Leonas a la final del Mundial de Hockey

Las argentinas llegan a la final tras un torneo sólido y sin derrotas, en el que combinaron experiencia y el aporte de jugadoras jóvenes. En la primera fase, dentro del Grupo B, el equipo empató 1-1 con Estados Unidos y luego encadenó dos victorias: 3-2 frente a Alemania y 2-0 ante Escocia, resultados que la dejaron como líder invicta de la zona.

En la segunda fase, Las Leonas repitieron el nivel: golearon 3-0 a España y luego igualaron 0-0 con Bélgica en un partido clave, ya que ese resultado les permitió terminar primeras del Grupo F y evitar un cruce directo con Países Bajos antes de la final. En semifinales, el equipo argentino superó por 1-0 a Australia con un gol decisivo de Julieta Jankunas, en un partido parejo que definió el pase a la segunda final mundialista consecutiva para el combinado nacional. En total, Argentina llega a la definición con cuatro victorias, dos empates, diez goles a favor y solo tres en contra, uno de los desempeños más regulares del torneo.

La lista completa de Las Leonas para el Mundial de hockey

Cristina Cosentino - Arquera.

- Arquera. Mercedes Artola - Arquera.

- Arquera. Agustina Gorzelany - Defensora.

- Defensora. Valentina Raposo - Defensora.

- Defensora. Sofía Cairo - Volante.

- Volante. Sofía Toccalino - Defensora/Volante.

- Defensora/Volante. Milagros Alastra - Defensora.

- Defensora. Emma Knobl - Defensora.

- Defensora. Agostina Alonso - Volante.

- Volante. Juana Castellaro - Defensora.

- Defensora. Victoria Miranda - Volante.

- Volante. Victoria Sauze - Volante.

- Volante. Eugenia Trinchinetti - Volante.

- Volante. Paula Ortíz - Volante.

- Volante. María José Granatto - Delantera.

- Delantera. Victoria Granatto - Delantera.

- Delantera. Julieta Jankunas - Delantera.

- Delantera. Zoe Díaz - Delantera.

- Delantera. Brisa Bruggesser - Volante.

- Volante. Lara Casas - Delantera.

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