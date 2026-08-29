China Cosentino se convirtió en heroína y Las Leonas son campeonas del Mundial de Hockey

Las Leonas se consagraron campeonas del Mundial de Hockey 2026 con una actuación estelar de Cristina "China" Cosentino, que tapó dos shootouts decisivos.

Las Leonas se consagraron campeonas del Mundial de Hockey 2026 tras derrotar a Países Bajos con una actuación estelar de Cristina "China" Cosentino. La arquera fue clave en el partido y, sobre todo, en la definición de los shootouts, en la que solo permitió un gol.

Luego del 1 a 1 en el partido, el seleccionado argentino ganó la tanda de shootouts por 3 a 1 con su as de espadas en el arco. La "China" Cosentino fue clave al atajar dos remates y cubrir de forma excelente otro para darle el tercer título mundial a Las Leonas.

En el primer shootout, la arquera del Club Banco Nación demostró toda su jerarquía y puso presión de entrada a las neerlandesas. En la jugada de Pier Sanders, la "China" esperó hasta el final, no le dejó huecos y fue clave para que la europea erre su remate.

Si bien en el segundo tiro no tuvo responsabilidad, en los dos siguientes Cosentino se quedó con los dos tiros de las neerlandesas y le dio la ranquilidad a sus compañeras para definir la historia en el Wagener Hockey Stadium de la ciudad de Amstelveen.

Cómo llegaron Las Leonas y Paises Bajos a la final del Mundial

Las argentinas llegan a la final tras un torneo sólido y sin derrotas, en el que combinaron experiencia y el aporte de jugadoras jóvenes. En la primera fase, dentro del Grupo B, el equipo empató 1-1 con Estados Unidos y luego encadenó dos victorias: 3-2 frente a Alemania y 2-0 ante Escocia, resultados que la dejaron como líder invicta de la zona.

En la segunda fase, Las Leonas repitieron el nivel: golearon 3-0 a España y luego igualaron 0-0 con Bélgica en un partido clave, ya que ese resultado les permitió terminar primeras del Grupo F y evitar un cruce directo con Países Bajos antes de la final.

En semifinales, el equipo argentino superó por 1-0 a Australia con un gol decisivo de Julieta Jankunas, en un partido parejo que definió el pase a la segunda final mundialista consecutiva para el combinado nacional. En total, Argentina llega a la definición con cuatro victorias, dos empates, diez goles a favor y solo tres en contra, uno de los desempeños más regulares del torneo.

Por su parte, Países Bajos también tuvo una campaña dominante rumbo a la final. El combinado neerlandés selló su pase tras vencer 1-0 a Bélgica en la otra semifinal.