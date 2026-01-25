Arsenal vs Kairat Almaty: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 de la Champions

El juego entre Arsenal y Kairat Almaty se disputará el próximo miércoles 28 de enero por la fecha 8 de la Champions, a partir de las 17:00 (hora Argentina) en el Emirates Stadium.

Así llegan Arsenal y Kairat Almaty

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Champions

Arsenal ganó por 3-1 el juego pasado ante Inter. El conjunto local sigue cosechando victorias en los últimos 4 encuentros. En esos partidos, ha marcado 16 goles y ha sufrido 2 en contra.

Últimos resultados de Kairat Almaty en partidos de la Champions

Kairat Almaty cayó 1 a 4 ante Club Brugge. En los últimos encuentros, igualó 1 vez y perdió en 3 oportunidades. Con 4 goles a favor, ha recibido 10 en contra.

Horario Arsenal y Kairat Almaty, según país