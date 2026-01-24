A contramano de Milei: los aumentos de sueldos universitarios en Formosa le ganaron a la inflación durante el 2025

La delicada situación de las Universidades Nacionales continúa como un tema central en la agenda pública como consecuencia del ajuste fiscal que el Gobierno nacional aplica sobre el presupuesto educativo. No obstante, desde la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB) aseguraron que si bien a nivel nacional el salario docente universitario cayó a su peor nivel en dos décadas por el ajuste de Javier Milei, Formosa otorgó subas que superaron la inflación, lo que compensó el salario a los trabajadores de la provincia.

En diálogo con el medio La Mañana, el economista y rector de la universidad, Adrián Muracciole, aseguró que la baja registrada en el plano nacional en los haberes de los docentes de las Universidades Nacionales está en línea con la política de desfinanciamiento del Gobierno nacional desde el inicio de su administración.

Muracciole reflexionó que el Presupuesto 2026, se vio que había una intención de desfinanciar la Ciencia y la Tecnología, al igual que la educación universitaria y la educación técnica. "En las prórrogas presupuestarias con las cuales Javier Milei se manejó en sus primeros dos años de Gobierno, ya se había aplicado una política de ajuste sobre las Universidades Nacionales entre el 30 y el 35% con respecto al Presupuesto de 2023”, detalló.

El acompañamiento de Formosa a los docentes

En este mismo sentido, el rector de la UPLaB detalló que las universidades nacionales intentan mantenerse frente al escenario de dificultad: "Tienen gastos que son más difíciles de recortar: salarios de docentes, salarios de no docentes y gastos de funcionamiento, como el pago de los servicios de energía eléctrica y de agua potable". "Hubo recortes muy fuertes en las inversiones relacionadas con los Proyectos de Investigación y de Extensión de las Universidades, que son muy útiles para las Universidades, porque con esas iniciativas las casas de altos estudios nutren los contenidos que van a ser enseñados a los estudiantes", detalló.

Asimismo, el rector especificó que los haberes de los docentes de las Universidades Nacionales tuvieron una caída mayor al 25% en los últimos dos años porque la gestión de Milei otorgó “aumentos nominales por debajo de la inflación”, y los dejó en desventaja. “En 2025, la inflación informada por el INDEC cerró en el orden del 31%, y el incremento salarial para los docentes de las Universidades Nacionales fue del orden del 17%, con lo cual hubo una pérdida importante”, explicó.

Finalmente, enfatizó que la Universidad Provincial de Laguna Blanca "se rige por los incrementos provinciales, y tuvo en 2025 una suba salarial del 55%, por encima de la inflación. Hoy un docente de la UPLaB tiene un haber que se ubica un 20% por encima de lo que cobra un profesor de una Universidad Nacional.