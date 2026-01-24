Monteoliva relativizó la inseguridad y apura la nueva Agencia Migratoria

Monteoliva afirmó que la inseguridad “no está como primer problema” en las mediciones oficiales.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, relativizó el peso de la inseguridad en la mirada de los argentinos al afirmar que “no está como primer problema” en las mediciones oficiales y confirmó que el decreto de creación de la Agencia de Seguridad Migratoria está “pronto” a salir. La funcionaria se refirió también a la convivencia de la cartera que dirige con la provincia de Buenos Aires, donde gobierna una fuerza política opositora al gobierno libertario.

Monteoliva sostuvo que “hay un conjunto de mediciones donde todavía la inseguridad no aparece como el primer problema de los argentinos” y señaló que el tema se ubica “en cuarto lugar, por detrás de la pobreza, el desempleo y la inflación”. Además, remarcó que desde el Ministerio de Seguridad se viene realizando una “tarea complementaria” en coordinación con las provincias, en particular con Buenos Aires, donde destacó el trabajo conjunto en materia de narcotráfico y la articulación con todas las jurisdicciones “sin distinción por el color político”.

"Eso no funciona así, no es la lógica. En otras ocasiones hemos visto que el color político sí incide en la proximidad, la respuesta o la cercanía a las provincias. Nosotros trabajamos con todas las provincias, con la Ciudad de Buenos Aires. No se escatiman esfuerzos para coordinar, articular", precisó la titular de Seguridad. La ministra señaló que en la provincia de Buenos Aires el año pasado se realizaron cerca de 9000 procedimientos vinculados al narcotráfico. En ese marco, subrayó que el rol del Gobierno es “complementario” a la responsabilidad primaria que tienen las jurisdicciones en materia de seguridad ciudadana.

Cambios en la política migratoria

Monteoliva sostuvo que, en el contexto actual, las fronteras dejaron de ser una cuestión meramente administrativa y pasaron a ocupar un lugar central en la política de seguridad nacional. “En los últimos tiempos, las fronteras han dejado de ser un tema de mera administración interna de un país. Hoy, la política migratoria y las fronteras son parte de la política de la seguridad nacional”, afirmó.

En ese marco, explicó que el país enfrenta “un desafío grande” en materia de control fronterizo y recordó que la Dirección Nacional de Fronteras fue transferida al Ministerio de Seguridad Nacional. Según detalló, la estrategia actual apunta a frenar el crimen organizado mediante “un blindaje que apunte a los flujos, a las redes y al movimiento transnacional que tienen estas organizaciones”, al tiempo que remarcó que hoy las fronteras “pasan a ser un factor clave para determinar este tipo de movimientos”.

Consultada sobre la eventual incorporación del actual senador bonaerense en uso de licencia, Diego Valenzuela, la ministra confirmó que el Gobierno avanza en la creación de la Agencia de Seguridad Migratoria y señaló que “está pronto a salir el decreto de la conformación” del organismo. “La intención es que él se sume”, indicó sobre la designación del ex intendente de Tres de Febrero como titular de la nueva agencia migratoria.