¿Por qué Cavani sigue entrenando de manera diferenciada en Boca?

Cavani quedó fuera de los concentrados para recibir a Deportivo Riestra

La agenda de partidos del Torneo Apertura expone que Boca comenzará su camino frente a Deportivo Riestra en la Bombonera y en el armado del equipo es posible apreciar que Edinson Cavani nuevamente quedó al margen de los citados. Una ausencia que comienza a preocupar de gran manera y mucho más cuando se conoció que el uruguayo realizó gran parte de la pretemporada de manera diferenciada.

Lo primero a mencionar es que el atacante padece de un problema en la zona lumbar que muchos le atribuyen a un golpe que sufrió en un partido frente a Huracán en febrero del 2025. Son varios los tratamientos a los que se sometió y uno de los últimos incluye la presencia de una serie de inyecciones con el fin de aplicar antiinflamatorios y anestésicos en la zona epidural, cerca de la médula y de los nervios que se encuentran allí. Esto busca detener el dolor y lograr cierto alivio que la permita moverse con tranquilidad en el campo de juego.

El delantero uruguayo solo pudo afrontar un turno en la pretemporada a la par del plantel

Es por ello que el cuerpo técnico de Claudio Úbeda le entregó a Edinson Cavani una serie de trabajos que se van regulando día tras otro con el fin de observar su evolución. En caso de que no haya señales de alerta, se buscará sumarlo a los ensayos generales, pero ante cualquier novedad con calificación negativa se retrocede y todo vuelve a comenzar. Una medida que provocó la ausencia del jugador dentro de la lista de concentrados para recibir a Deportivo Riestra.

Hasta el momento, es casi imposible determinar cuándo se va a registrar la presencia de Edinson Cavani dentro de la lista de concentrados. Los hechos señalan que de la pretemporada realizada por el plantel, el uruguayo pudo formar parte de un turno a la par de sus compañeros, pero en el siguiente fue necesario no solo regular cargas sino cambiar de cronograma de actividades para que pudiera entrenar sin tantas complicaciones.

El pedido de Riquelme a Cavani

Por otro lado, Juan Román Riquelme le hizo un pedido más que especial a Edinson Cavani, ya que su deseo es verlo dentro de un campo de juego con la camiseta de Boca y siendo funcional para el equipo. “Le pidió que se exija más respecto a las lesiones. Como que tiene que empezar a activarse con este tema de la lesión en la espalda. Hubo un pedido de que ese físico empiece a moverse. Básicamente el mensaje fue ‘Te necesitamos’”, señaló Esteban Edul en ESPN F12.

Es importante recordar que el delantero uruguayo tiene contrato hasta diciembre de este año y que todavía no hay charlas para que se produzca la renovación del vínculo. Si bien falta y todo queda sujeto a su rendimiento, las noticias de enero exponen que de continuar con esta tendencia es muy probable que el jugador deba optar por irse e incluso considerar la idea del retiro para no comprometer su salud.