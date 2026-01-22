Torneo Apertura 2026: todos los partidos de la fecha 1 con horarios y TV

El fútbol argentino regresa con la primera fecha del Torneo Apertura 2026. La temporada arranca con una programación extendida de cuatro días, entre el jueves 22 y el domingo 25 de enero, y pone en marcha un campeonato marcado por la presión sobre los cinco grandes, que acumulan años sin consagrarse a nivel local.

River, Boca, Independiente, Racing y San Lorenzo no pudieron festejar en los últimos cinco campeonatos y encaran este Apertura con la obligación de revertir esa sequía. El caso más extremo es el del Rojo, que se acerca al cuarto de siglo sin títulos nacionales, mientras que San Lorenzo atraviesa un delicado momento institucional y su espera ya supera la década desde aquel Torneo Inicial 2013.

Boca cierra la jornada el domingo en la Bombonera ante Deportivo Riestra con varias complicaciones en el ataque: Edinson Cavani, Milton Giménez y Miguel Merentiel están lesionados, lo que obliga a Claudio Úbeda a improvisar en el centro del área. Lucas Janson aparece como la opción de más experiencia para el debut, aunque el juvenil Iker Zufiaurre también suena como alternativa. El Xeneize además espera novedades en el mercado, ya caída la negociación por Marino Hinestroza.

River visita a Barracas Central el sábado buscando comenzar con el pie derecho un año en el que volverá a la Copa Sudamericana tras once años consecutivos en la Libertadores. El equipo de Marcelo Gallardo llegó con refuerzos de peso: Aníbal Moreno, Fausto Vera y Matías Viña, futbolistas con rodaje reciente en el Brasileirao, se sumaron al plantel que realizó la pretemporada en San Martín de los Andes. Racing, por su parte, debuta ante Gimnasia de La Plata con el dolor que significó la final perdida por penales ante Estudiantes en el Clausura 2025 todavía presente, aunque reconvertido en motivación bajo la conducción de Gustavo Costas.

Independiente recibe el viernes al campeón defensor, Estudiantes de La Plata, en un duelo exigente para el Rey de Copas. San Lorenzo, en tanto, será local ante Lanús, el último campeón de la Copa Sudamericana, que llega con actividad oficial tras golear 4-1 a Sarmiento de La Banda en los 32avos de la Copa Argentina.

Horarios de los partidos de la fecha 1

Jueves 22 de enero

17:00 - Aldosivi vs Defensa y Justicia - TNT Sports

Viernes 23 de enero

19:00 - San Lorenzo vs Lanús - TNT Sports

Sábado 24 de enero

17:00 - Barracas Central vs River Plate - ESPN Premium

Domingo 25 de enero