Arruabarrena falló en todo en Boca vs. Vasco da Gama: los 2 cambios que tiene que hacer para la vuelta

Arruabarrena falló en todo en la ida en Boca vs. Vasco da Gama: los cambios que tiene que hacer en la vuelta.

El entrenador de Boca Juniors, Rodolfo Arruabarrena, no tuvo su noche más lúcida en este segundo ciclo al mando del primer equipo en el club de La Ribera. De hecho, hizo cambios extraños, poco usuales y completamente innecesarios en la formación para recibir a Vasco da Gama de Brasil, en la semifinal de ida de la Copa Sudamericana 2026.

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Inesperadamente y hasta sin lógica, el director técnico sacó del equipo a Miguel Merentiel, jugador de partidos importantes y que hace tres años demuestra que siempre rinde en las situaciones bravas con esta camiseta. Para colmo, colocó allí a Enner Valencia para "tener más presencia en el área", pero el ecuatoriano estuvo lejos de aportarle soluciones. Al margen de los 20 minutos gloriosos frente a Racing en la Copa Argentina con los tres goles, el mundialista no justificó hasta el momento el hecho de meterse entre los once por encima de la "Bestia" uruguaya.

Otra modificación sin sentido fue la inclusión de Williams Alarcón por Sebastián Villa. Con esa variante, sacó a Santiago Ascacíbar del puesto en el que mejor venía rindiendo: de mediocampista con dinámica y también con llegada por sorpresa al área rival. El "Ruso" terminó casi de extremo. Por su parte, el chileno, que pocas veces jugó bien en el "Xeneize", de nuevo no estuvo a la altura y hasta incomodó al ex Estudiantes de La Plata por la superposición de roles.

En todo caso, si Arruabarrena quería al ex Huracán desde el arranque en Boca vs. Vasco da Gama, el indicado para salir era Carlos Palacios, otro que en los encuentros determinantes jamás justificó los cinco millones de dólares que la entidad azul y oro desembolsó por él. Los cambios llamativos en los nombres y en el esquema no le resultaron al "Vasco", cuyo conjunto ahora deberá ganar sí o sí, mínimamente por un gol, en Río de Janeiro para aunque sea forzar los penales en la definición.

Arruabarrena falló en todo en la ida en Boca vs. Vasco da Gama: los cambios que tiene que hacer en la vuelta.

Por último, otra cuestión que llamó la atención fue la demora en las modificaciones dentro del encuentro: recién a los 59 minutos colocó a Villa por Alarcón y a los 70, a Merentiel por Palacios. Ahora, tal vez con esas dos variantes desde el arranque pueda imponerse en Brasil e ir por la remontada en busca de la final, en la que el vencedor de esta serie se medirá con el ganador de la llave entre Atlético Mineiro de Brasil y Montevideo City Torque de Uruguay.

Boca visita a Vasco da Gama por la vuelta de la semifinal de la Copa Sudamericana: día, hora, TV en vivo y streaming

El compromiso será el martes 20 de octubre a las 21.30 de Argentina en Río de Janeiro, con el estadio y el árbitro a definir todavía. La transmisión en vivo en la televisión será de los canales ESPN y DSports, en tanto que el streaming online irá por Disney+, DGO, Telecentro Play y Personal Flow.