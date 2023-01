Lali Espósito se la pudrió a Mbappé en la TV española y defendió a Messi: "Andá a buscarla"

En el marco de la presentación de la tercera temporada de la serie Sky Rojo, Lali Espósito chicaneó a Kylian Mbappé en la TV española por sus dichos antes del Mundial y defendió a Lionel Messi.

Lali Espósito chicaneó a Kylian Mbappé en un programa de la TV española por los dichos del delantero francés antes del Mundial de Qatar 2022. A su vez, la cantante argentina habló del respeto y la humildad de Lionel Messi siendo una de las grandes estrellas del fútbol. Esta entrevista con el ciclo La Resistencia se dio en el marco de la presentación de la tercera temporada de la serie Sky Rojo, la cual ya está disponible en Netflix.

La actriz dialogó con el conductor español David Brocano y recordó las palabras del atacante galo en la previa de la Copa del Mundo. "La ventaja que tenemos en Europa sobre Argentina y Brasil es que siempre jugamos partidos de alto nivel. Ahora, por ejemplo, comienza la Liga de las Naciones y cuando lleguemos a la Copa del Mundo estaremos a punto. Argentina y Brasil no tienen eso. Cuando mirás los últimos mundiales siempre son los europeos los que ganan", sostuvo "Kiki" antes del torneo y Lali no dudó en picantearlo.

La cantante argentina apuntó directamente al delantero francés que se desempeña en el PSG y se quedó con el subcampeonato en Qatar 2022: "¿Viste todo lo que dijo Mbappé antes de que Francia juegue con Argentina? Dijo algo como que él era el mejor del mundo... Andá Mbappé, andá a buscar la Copa. La tiene Messi, andá a buscarla".

Por otro lado, Lali se refirió a Lionel Messi y lo destacó: "Sos el mejor del mundo y tenés ese nivel de respeto y humildad que sorprende. Debería ser así siempre, estamos de acuerdo que la gente tiene que ser respetuoso seas el que seas. Pero él llama la atención porque hay otros ídolos del fútbol que son medios boludos".

Lali Espósito recordó su pesadilla antes de la final del Mundial

En la entrevista con El Hormiguero, la artista precisó que ahora se siente "empoderada y campeona del mundo". De hecho, su entrada al estudio fue a pura celebración, cantando el hit "Muchachos" de La Mosca que la hinchada albiceleste volvió tan popular en Doha. “Te llamaron 20 horas antes del partido para que cantaras el himno de Argentina en el Mundial...", comenzó la charla el conductor Pablo Motos, a lo que la invitada contestó que “sí, una tontería, uno hace todos los días eso. Unos nervios...”.

Al instante, directamente reconoció que ese momento significó “un calvario” para ella y repasó, entre risas: “Yo estaba de jarana (de fiesta) en Qatar, estaba disfrutando, de paseo, como una turista más”. Incluso, rememoró: "Me llama Pepo (Jorge Ferradas, su representante) y me dice que quieren que cante el himno en la final del mundo... ¡Y me puse a llorar! ´Yo no puedo hacer esto´".