Lali Espósito recordó su pesadilla antes de la final del Mundial: "Un calvario"

Lali Espósito reveló el calvario que vivió antes de cantar el himno en la final del Mundial Qatar 2022 entre la Selección Argentina y la de Francia. "Me puse a llorar", recordó la artista.

Si bien Lali Espósito tuvo el placer de haber cantado el himno nacional en la final del Mundial de Qatar 2022 entre la Selección Argentina y la de Francia, también reveló que la pasó muy mal en la previa a aquella jornada histórica del domingo 18 de diciembre en el Estadio Lusail de Doha. La artista de 31 años describió a aquello que vivió antes de pisar la cancha como "un calvario".

La cantante fue invitada otra vez al programa de televisión español El Hormiguero y reiteró lo que había contado en Por el Mundo (Telefe) con Marley. Sin embargo, fue mucho más a fondo en cuanto a los detalles de lo que le ocurrió en lo personal a partir de que le comunicaron apenas un día antes del partido que tenía que entonar las estrofas de la canción patria pocos minutos del arranque de la definición de la Copa del Mundo.

En la entrevista con El Hormiguero, la artista precisó que ahora se siente "empoderada y campeona del mundo". De hecho, su entrada al estudio fue a pura celebración, cantando el hit "Muchachos" de La Mosca que la hinchada albiceleste volvió tan popular en Doha. “Te llamaron 20 horas antes del partido para que cantaras el himno de Argentina en el Mundial...", comenzó la charla el conductor Pablo Motos, a lo que la invitada contestó que “sí, una tontería, uno hace todos los días eso. Unos nervios...”.

Al instante, directamente reconoció que ese momento significó “un calvario” para ella y repasó, entre risas: “Yo estaba de jarana (de fiesta) en Qatar, estaba disfrutando, de paseo, como una turista más”. Incluso, rememoró: "Me llama Pepo (Jorge Ferradas, su representante) y me dice que quieren que cante el himno en la final del mundo... ¡Y me puse a llorar! ´Yo no puedo hacer esto´".

Igualmente, la vocalista aclaró que contó el respaldo de sus personas más cercanas, ya que expresó que "estaba con un grupo humano del bien, amigos, que empezaron a decir ‘sos la mujer que va a cantar el himno en la final del mundo, dale, vos podés’". "Ahí te sentís que no tenés talento, que no podés, que no sos digna de semejante oportunidad... Y pasé muchos nervios en la previa, muchos”, admitió la actriz que volvió a España para presentar la tercera temporada de la serie Sky Rojo, que se estrenará en Netflix el viernes 13 de enero de 2023.

Tan improvisada fue la situación que Lali puntualizó: “(Eran) las 18 (y estaba) recorriendo shoppings para comprarme algo que ponerme. Soy medio enana, todo me queda grande a mí, entonces iba por todas las marcas probándome vestidos y lloraba en todos los probadores". Allí llegó la revelación más curiosa de la artista, cuando manifestó: "Pensé seriamente en cantar desnuda con la bandera argentina porque no tenía vestido. Al final encontré ese vestido precioso, me lo compré y me armé un look. (A las) 22 me compré el vestido".

Además, Espósito remarcó que “al otro día, 11 am estaba en el ensayo general" y amplió: "Gente de la FIFA gritando, gringos diciendo cosas que yo no entendía, yo con un micrófono mirando para ver dónde pruebo...”. De cara a los televidentes, contó también: "Para los que no saben, la tonalidad del himno nacional es muy baja para una mujer, entonces yo a las 23 desde Qatar le estaba pidiendo a mi productor en Argentina si me hacía una versión dos tonos arriba". "La mando a un responsable con quien estábamos hablando, que no sabíamos muy bien cuál era su rango ni su puesto en la producción del Mundial, y al otro día cuando voy a probar el sonido avisan que es un solo ensayo. Cuando entro al campo a probar mi himno, ¡ponen el que no era!", añadió Lali, todavía incrédula.

“Casi me pierden ahí, imaginate los nervios”, detalló la entrevista, que además dijo que estaba “rogando a un Dios, al que sea, que pusieran el track que era". "Salí entregándome al destino, pensando en mi padre, en mis amigos con la cara pintada de Argentina, mirando la tele, y todo se redujo a algo tan simple como ‘no sé cómo lo voy a cantar, pero lo canto con el corazón, que es lo que importa en estas circunstancias’”, se sinceró Lali. “Me pusieron el himno que era, en mi tonalidad. Salió todo bien, chicos, y Argentina ganó la Copa del Mundo”, cerró con satisfacción.