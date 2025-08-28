River Plate vs San Martín (SJ): previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Clausura

San Martín (SJ) y River Plate se enfrentarán en el Estadio Mas Monumental el próximo domingo 31 de agosto desde las 19:15 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 7 del Clausura.
Así llegan River Plate y San Martín (SJ)
La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo
Últimos resultados de River Plate en partidos del Clausura
River Plate igualó 1-1 frente a Lanús. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 2 victorias y 2 empates. Le convirtieron 3 goles y registró solo 9 a favor.
Últimos resultados de San Martín (SJ) en partidos del Clausura
San Martín (SJ) viene de un triunfo 1 a 0 frente a Gimnasia. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 1 triunfo, 2 empates y 1 derrota. Sumó un total de 4 goles y le metieron 3 en su arco.
En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 3, los visitantes 1 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 22 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y River Plate se llevó la victoria por 0 a 2.
Darío Herrera fue designado para controlar el partido.
Fechas y rivales de River Plate en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 8: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 9: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 11: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 12: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de San Martín (SJ) en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 8: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 9: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Platense: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 11: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 12: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar
Horario River Plate y San Martín (SJ), según país
- Argentina: 19:15 horas
- Colombia y Perú: 17:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:15 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 18:15 horas