Boca Juniors vs Banfield: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura

Por la fecha 6 del Clausura, Banfield y Boca Juniors se enfrentan el domingo 24 de agosto desde las 18:15 (hora Argentina), en el estadio la Bombonera.
Así llegan Boca Juniors y Banfield
Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.
Últimos resultados de Boca Juniors en partidos del Clausura
Boca Juniors viene de ganar en su encuentro anterior a Independiente Riv. (M) con un marcador de 3-0. Después de caer en 1 ocasión y empatar 3 juegos, llega a esta jornada con 3 goles encajados frente a 5 a favor.
Últimos resultados de Banfield en partidos del Clausura
Banfield venció 3-2 a Estudiantes en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha empatado 1 y ha perdido 2, con 7 goles en el arco rival y 8 en su portería.
Boca Juniors aún no ganó como local y apenas ha logrado rescatar empates en las 2 jornadas de la presente temporada que ofició de anfritrión.
Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 2 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 14 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Boca Juniors sacó un triunfo, con un marcador 0 a 1.
El encuentro será supervisado por Nicolás Lamolina, el juez encargado.
Fechas y rivales de Boca Juniors en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 7: vs Aldosivi: 31 de agosto - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 9: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 11: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Banfield en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 7: vs Tigre: 29 de agosto - 19:00 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 9: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Unión: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 11: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar
Horario Boca Juniors y Banfield, según país
- Argentina: 18:15 horas
- Colombia y Perú: 16:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:15 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 17:15 horas