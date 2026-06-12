Antonelli dice que está cosechando los frutos de las duras lecciones aprendidas

El piloto italiano de Mercedes Andrea Kimi Antonelli reacciona durante una rueda de prensa durante el Gran Premio de Barcelona-Cataluña de Fórmula Uno, en Barcelona, ​​España.

Kimi Antonelli, líder indiscutible del campeonato mundial de Fórmula Uno, afirmó que su actual ‌racha de éxitos, que ‌podría llegar a las seis victorias consecutivas este fin de semana, se debe en gran medida a las duras lecciones aprendidas durante su temporada de debut en Mercedes el año pasado.

El italiano de 19 años ha tenido un comienzo estelar en 2026, eclipsando a su ​experimentado compañero de ⁠equipo George Russell y batiendo récords como el líder ‌más joven del campeonato y el ganador ⁠más joven del Gran Premio de ⁠Mónaco.

"Creo que el año de experiencia en sí mismo ha desempeñado un papel fundamental, simplemente al acumular tus propias ⁠experiencias y comprender qué es bueno y qué ​no lo es para ti durante ‌el fin de semana y ‌fuera de él", declaró Antonelli a los medios antes ⁠del Gran Premio de Barcelona-Cataluña.

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"Haberlo hecho el año anterior ya marca una gran diferencia, porque conoces mejor la evolución de la pista durante la sesión, sabes mejor ​cómo está ‌estructurado el fin de semana, así que también eres capaz de dosificar tus energías de una forma más adecuada", agregó. "Son todas esas pequeñas cosas las que, al final, desempeñan un papel ⁠fundamental".

Antonelli admitió haber tenido dudas sobre sí mismo el año pasado, sobre todo durante una fase difícil de la temporada europea, pero 2026 ha sido una historia diferente.

"Maduras mucho tras un año en la Fórmula Uno, no solo como piloto, sino también como persona. Y creo que, además, el ‌año pasado, durante ese periodo difícil, llegué a conocerme mejor a mí mismo", explicó.

"Teniendo en cuenta lo mal que estaba en ese momento, en realidad estoy muy agradecido de que sucediera, porque me hizo crecer mucho y también me ‌enseñó mucho sobre mí mismo. Creo que este año, hasta ahora, no me he cuestionado ni dudado de mí mismo", ‌indicó.

El año pasado, ⁠Antonelli terminó séptimo en la clasificación general con 150 puntos, frente a los 319 ​de Russell. El italiano sufrió cuatro abandonos en el espacio de seis carreras, desde Imola hasta Silverstone, la prueba de casa de su equipo.

(Editado en español por Carlos Serrano)