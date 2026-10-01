"Antifútbol": una figura de España atacó a la Selección Argentina por la final del Mundial 2026

Un campeón del mundo con España rompió el silencio y atacó a la Selección Argentina por lo hecho en la final del Mundial 2026. El futbolista en cuestión es nada más y nada menos que Aymeric Laporte, quien se desempeña como defensor en el Athletic Bilbao y habló con Mario Mata, exjugador del Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano. En la charla le consultaron sobre lo sucedido el pasado domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y no se guardó nada.

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Laporte se quejó de la Selección Argentina en la final del Mundial 2026: "Imagen fea"

"Lo que todo el mundo vio al final. Parecía que se les permitía más. No por figuras que puedan estar dentro del equipo. A mí me da igual los nombres. Quiero decir que lo llega a hacer otro equipo y creo que no se le hubiera permitido tanto. Es una imagen un poco fea de que en varios partidos se vea esa agresividad anti-fútbol, no es fútbol eso", esbozó Laporte acerca de lo sucedido en cancha donde el equipo de Luis de la Fuente se impuso por 1 a 0 en el alargue con el gol de Ferrán Torres. Además, el defensor insistió con el juego de la "Albiceleste" de Lionel Scaloni y agregó: "Me molestaba un poco ver esa imagen dentro del fútbol porque siempre estamos luchando justamente, ahora con el VAR y de repente van más fuerte de lo debido y se les permitía un poquito más. Algo polémico que tampoco quiero hablar más".

El elogio de Laporte para Otamendi por la final del Mundial 2026

En la misma declaración, el defensor del Athletic Bilbao habló de una situación que se dio con Nicolás Otamendi una vez finalizado el encuentro. El jugador de River Plate tuvo un picante cruce con Rodri y esbozó: "toda la semana estuviste llorando, vos y Laporte", de lo cual este último también habló. "Me imagino que quería representar a su país como todos y luchar hasta el final. Lo conozco fuera del fútbol porque estuvimos juntos en el Manchester City, súper buen tío que parece el más cabrón adentro de la cancha pero por fuera es muy bueno".

Aymeric Laporte habló de la final del Mundial 2026

¿Qué va a pasar con la Finalissima entre Argentina y España?

Realmente no hay una fecha oficial confirmada para la reprogramación del encuentro; tras las negociaciones fallidas, trascendió que la UEFA le planteó a la AFA dividir el compromiso en dos partidos, con una de esas fechas ubicada en una ventana internacional previa a la Eurocopa y la Copa América de 2028. Si bien la propuesta no fue aceptada en su momento, deja entrever que ambas confederaciones no descartan del todo la idea de retomar el cruce en el futuro. Sin embargo, ambas selecciones tienen varios compromisos y no hay ventanas de amistosos disponibles hasta el próximo ciclo de competencias. Todo indicaría que no existe fecha y quizás no se juegue nunca el duelo pendiente.