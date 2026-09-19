La sorpresiva duda de Cholo Simeone sobre Julián Álvarez en Atlético de Madrid ante Real Madrid

Diego Simeone habló sobre la presencia de Julián Álvarez en el clásico del Atlético de Madrid contra el Real Madrid tras superar sus molestias físicas.

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego "Cholo" Simeone, confirmó que Julián Álvarez estará a disposición para disputar el esperado clásico de la capital frente al Real Madrid este domingo, sin embargo sorprendió al dejar una duda sobre si lo hará desde el inicio. Tras dejar atrás una molestia física que lo marginó del último compromiso frente a Osasuna, el delantero argentino volvió a entrenar a la par del grupo en la Ciudad Deportiva de Majadahonda.

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En la conferencia de prensa previa al duelo en el Metropolitano, el "Cholo" adelantó que la "Araña" regresará a la consideración, pero no reveló si estará en el 11 inicial. "Nos va a acompañar. Después decidiremos si empieza de inicio o sale durante el partido", explicó Diego Simeone en la rueda de prensa previa al derbi.

La recuperación de Julián ofrece un abanico importante de variantes ofensivas para el conjunto "Colchonero". Simeone contempla alternativas como alinear desde el arranque a Jonathan David -quien viene de actuar en la última victoria- o modificar la disposición táctica para prescindir de un referente de área tradicional.

El regreso del argentino fortalece a un Atlético de Madrid que llega motivado, tras encadenar dos triunfos consecutivos con siete goles a favor y la portería en cero, acumulando 13 puntos de 18 posibles en la tabla. Además, cabe recordar que el cordobés tampoco había sido convocado por Atlético de Madrid para visitar a Real Sociedad por la quinta fecha de La Liga de España, después de su buena actuación en Champions League.

Más allá de los nombres propios, Simeone puso el foco en el equilibrio defensivo que requerirá el choque. El técnico argentino fue enfático al analizar la principal cualidad de su rival, señalando la velocidad en las transiciones ofensivas comandadas por Kylian Mbappé y Vinicius Junior. "Ellos tienen una transición más poderosa que la nuestra", advirtió el DT.

Para contrarrestar esa virtud, el planteamiento del Atlético de Madrid pasará por reducir al mínimo las pérdidas en campo propio y gestionar con máxima precisión la posesión del balón. Asimismo, Simeone destacó el papel que puede tener Ademola Lookman como factor desequilibrante en el mano a mano cerca del área rival: "Es un futbolista que tiene un perfil que no tenemos mucho... Le necesitamos ya sea 60, 70 o lo que juegue".

Sabiendo de primera mano lo que implica disputar esta clase de encuentros, Simeone remarcó la importancia del aspecto emocional para afrontar la exigencia del público. Consultado sobre los consejos para los futbolistas que debutarán en un enfrentamiento de esta envergadura, el DT no dudó: "Calma, ante todo calma".

Respecto a la atmósfera que pueda rodear a Julián Álvarez en el estadio tras los rumores que lo vincularon con el Barcelona, el estratega prefirió enfocarse en el contexto de la ciudad. "Madrid está viviendo una semana increíble... Madrid crece, hay una energía buenísima. Ojalá mañana lo podamos disfrutar", señaló, reforzando la convicción de un equipo que busca asegurar tres puntos decisivos en la lucha por el título.