Fue figura en el Mundial 2026, jugó contra Argentina y reveló el calvario que vive: "Perdí mi paz"

Uno de los futbolistas más destacados del Mundial 2026 reveló el radical cambio que sufrió su rutina una vez finalizada la competición y el difícil momento que está viviendo a nivel personal. Vozinha, el arquero de Cabo Verde que brilló ante España en fase de grupos y que fue uno de los principales referentes en la histórica actuación de su país contra la Selección Argentina en 16vos de final, contó en una entrevista con el diario británico The Observer el brutal cimbronazo que experimentó con su nueva rutina y su relación con el público. "Perdí mi paz y mi tranquilidad", reconoció.

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A sus 40 años y en su flamante vivencia como futbolista de Colo-Colo en Chile, el experimentado guardameta contó que salir a comer o simplemente caminar por la calle dejó de ser una actividad cotidiana. "Ya no tengo privacidad, o al menos mucho menos de la que solía tener. Ahora salgo, voy a un restaurante y siempre hay alguien que quiere tomarse una foto conmigo o me pide un autógrafo. O, peor aún, alguien me está grabando", relató.

De figura en el Mundial a sufrir su presente como famoso: qué pasó con Vozinha, el arquero de Cabo Verde

El cambio se produjo de manera vertiginosa después del debut de Cabo Verde en el Mundial, cuando el seleccionado africano consiguió un histórico empate 0 a 0 frente a España. Antes de aquel encuentro, Vozinha tenía alrededor de 56 mil seguidores en Instagram; después de su actuación y de una campaña impulsada por la cadena brasileña CazéTV, la cifra creció hasta superar el millón de seguidores. El propio arquero recordó con sorpresa el momento en que tomó dimensión del fenómeno que se había generado a su alrededor. "Un miembro del personal de catering vino y me dijo que tenía mil millones de seguidores. Pensé que estaba bromeando", contó entre risas.

La repercusión también modificó su relación con las redes sociales: ante el crecimiento de los mensajes y la atención constante, Vozinha decidió alejarse parcialmente de Instagram para evitar quedar atrapado en la exposición. "Decidí apagar las notificaciones de mi Instagram para no caer en la tentación de estar mirando todo el tiempo quién me seguía", explicó.

El arquero también dejó en claro que la fama no era algo que hubiera buscado y que, pese a las oportunidades que le brindó su actuación mundialista, no está seguro de querer conservar el nivel de exposición que alcanzó. "Mucha gente quiere ser famosa y tener un perfil público, pero solo ven el lado positivo de esa realidad. Para ser honesto, si me ofrecieran la vida que tengo hoy o la que tenía antes, elegiría la que tenía antes", afirmó. La repercusión, además, trascendió al propio Vozinha y llegó hasta su familia en Cabo Verde. Su madre comenzó a recibir visitas de aficionados que se acercan a su casa para pedirle fotografías o conversar sobre el arquero. "Yo no estoy ahí, así que no puedo ayudarlos. Tienen que aprender a convivir con la situación y poner límites", explicó.

Aún con las dificultades que le generó la exposición, Vozinha intenta disfrutar de las consecuencias deportivas de su actuación en el Mundial. Después de firmar con Colo-Colo y de ser nominado sorpresivamente al trofeo Yashin como mejor arquero del mundo en el Balón de Oro, el cabo-verdiano atraviesa una etapa inédita de su carrera. Ahora, mientras intenta acostumbrarse a una vida mucho más pública, también asume el nuevo lugar que ocupa dentro del fútbol internacional. "Es agradable sentirse como una especie de embajador", concluyó.

Vozinha llegó a Colo-Colo en el último mercado de pases después de su gran actuación en el Mundial 2026 con Cabo Verde.

Los arqueros candidatos al Balón de Oro 2026, con Vozinha y Dibu Martínez

Emiliano "Dibu" Martínez.

Vozinha.

Unai Simón.

David Raya.

Joan García.

Gregor Kobel.

Edouard Mendy.

Matvey Safonov.

Yassine Bounou.

Thibaut Courtois.

Cuándo es la gala del Balón de Oro y quiénes votan para designar a los ganadores

La edición 70 de la gala que tendrá lugar en The London Palladium de Londres, Inglaterra, y estará organizado por France Football se desarrollará el próximo 26 de octubre. En cuanto al jurado que definirá los ganadores en todas las ternas habrá 100 periodistas para la categoría masculina y 50 para la femenina, que serán de los países que mejor estén posicionados en el ranking FIFA. Cada uno de ellos tendrá que armar su propio top 10 con un puntaje para cada futbolista y el que sume más se quedará con el galardón.