Almada suplente en River vs. Independiente Santa Fe: el elegido de Coudet para reemplazarlo en Copa Sudamericana

Después de su auspicioso debut con la camiseta de River Plate ante Argentinos Juniors en la victoria por 2 a 0 por el Torneo Clausura, Thiago Almada no será titular en el "Millonario" contra Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana. El equipo de Eduardo "Chacho" Coudet disputa la ida de los octavos de final del torneo continental y el campeón del mundo con la Selección Argentina irá al banco de suplentes. A su vez, el DT se decidió por un reemplazo para él en el verde césped.

El que ocuparía el lugar del futbolista de la "Albiceleste" es nada más y nada menos que Tomás Galván. El volante con pasado en Vélez Sarsfield es la primera alternativa del entrenador para ese sector del campo de juego y fue quien tuvo que salir para que Almada esté desde el arranque contra el "Bicho". Ahora, teniendo en cuenta que el campeón mundial en Qatar 2022 llegó hace muy poco a la institución después de sus vacaciones, "descansará" y esperará por su ingreso en algún momento del partido.

Tomás Galván sería titular en lugar de Thiago Almada en River

La posible formación de River, sin Almada ante Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana

Santiago Beltrán; Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Facundo González; Tobías Andrada, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Joaquín Freitas, Rafael Santos Borré y Ángel Correa. DT: Eduardo Coudet.

Mientras tanto, el DT también apunta a modificaciones en el fondo. De hecho, se decidió por la línea de cuatro alternativa con Martínez Quarta de lateral derecho ante la ausencia de Gonzalo Montiel por lesión y Marcos Acuña todavía no está recuperado, por lo que el joven Facundo González ocupará su lugar ya que Francisco Ortega no está inscripto. A su vez, no cuenta con Fabricio Bustos -marginado- ni Giovanni González -lesionado-, pero sí con el juvenil Yutiel Susano que puede hacer su debut en Primera.

Para el mediocampo no tiene a Mauro Arambarri, volante uruguayo que llegó en el mercado de pases y se recuperó recientemente de una lesión. Por otro lado, en ataque no está Lucas Beltrán, quien habitualmente es titular en el Clausura y al igual que el mediocampista no fue anotado en la lista de buena fe. Ante esta situación, Coudet optaría por Rafael Santos Borré y Joaquín Freitas iría al banco.

Cuándo juega River vs. Independiente Santa Fe por la ida de los octavos de la Copa Sudamericana: hora, TV y cómo ver el partido online

El duelo por el torneo continental que fue reprogramado tendrá lugar este miércoles 19 de agosto desde las 21.30 en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. El arbitraje estará a cargo del venezolano Jesús Valenzuela, mientras que la transmisión será del canal ESPN y la plataforma Disney+ en su versión Premium.

La vuelta se desarrollará una semana después a la misma hora en el Estadio Más Monumental y el ganador de la serie se verá las caras con el que triunfe en Olimpia de Paraguay vs. Vasco Da Gama que empataron 0 a 0 en la ida en Brasil.