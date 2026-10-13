Alerta de la astrología a Boca antes de la semifinal contra Vasco da Gama: "Señales"

Boca Juniors recibe a Vasco da Gama de Brasil, por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana 2026, y los astros le dieron un aviso contundente al equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena. De acuerdo con el trabajo del especialista Matías Ferra en su cuenta oficial de X (ex Twitter) de @Lodicelaluna, hay señales más favorables al cuadro carioca que al "Xeneize" para este compromiso inicial en La Bombonera de Buenos Aires. Por ende, todo indica que habrá un empate o una victoria del Vasco en la ida.

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Al mismo tiempo, la astrología indicó que esas mismas señales son "un poco más atractivas" para el elenco de La Ribera de cara a la revancha en Río de Janeiro: aparece un probable triunfo de Boca o una igualdad en la vuelta. Dicho cotejo será el que defina al primer finalista del torneo internacional, el martes 20 de octubre desde las 21.30 de Argentina. En tanto, del otro lado de la llave aparecen Atlético Mineiro de Brasil y Montevideo City Torque de Uruguay.

Qué dice la astrología antes de Boca vs. Vasco de Gama, en la semifinal de ida de la Copa Sudamericana

La carta eventual de la ida muestra energías ligeramente favorables al visitante, Vasco da Gama, especialmente durante el primer tiempo. Sin embargo, la zona de juego de Boca cuenta con el respaldo de una de las luminarias, un factor que puede equilibrar el desarrollo.

Para la vuelta, el 20, la carta eventual también presenta una leve inclinación favorable al visitante. No obstante, cuando incorporamos el movimiento lunar, aparecen matices importantes. La ida comienza con la Luna en Escorpio y termina con la Luna en Sagitario. En esta última fase, la tendencia favorece simbólicamente los colores de Boca Juniors. En la vuelta, con la Luna en Acuario, vuelve a aparecer un indicador favorable para el conjunto visitante.

Cómo le irá a Boca vs. Vasco da Gama según la astrología.

Los tránsitos sobre la carta de Boca

En la ida, Boca cuenta con un trígono del Sol en tránsito a Plutón natal. El Sol es especialmente relevante porque rige el Ascendente de la carta institucional. A esto se suma el trígono de la Luna a la Luna natal, una configuración que puede acompañar favorablemente el rendimiento del equipo. Sin embargo, la Luna también forma un trígono con Saturno, incorporando una condición de exigencia, resistencia y esfuerzo que el equipo deberá administrar.

En la vuelta, aparece un tránsito especialmente interesante: Marte sobre el Ascendente, aportando simbólicamente energía, iniciativa y capacidad de reacción. Además, Marte forma un trígono aplicativo con el Sol natal, regente del Ascendente. Es uno de los factores que más llaman la atención al estudiar la carta de Boca para la revancha.

Los tránsitos sobre la carta de Vasco da Gama

El panorama presenta mayores tensiones para Vasco da Gama. En la ida, Saturno en oposición aplicativa a Júpiter, Venus y la Luna natales, junto con Urano en oposición a Saturno natal, configura un escenario astrológico exigente. Particularmente significativa es la conjunción de la Luna en tránsito con Saturno natal, que puede asociarse simbólicamente con restricciones, presión y dificultades para sostener la iniciativa.

En la vuelta persisten buena parte de estas tensiones. Sin embargo, también aparecen aspectos favorables: el Sol en sextil aplicativo al Sol natal y la Luna en trígono con Marte y Neptuno natales. Por lo tanto, Vasco conserva recursos astrológicos que podrían ayudarlo a responder en momentos decisivos.

El ciclo del Vasco Arruabarrena

Al observar la carta del ciclo, encontramos a Mercurio en una posición relevante: es el planeta que rige la casa deportiva y se encuentra en el Medio Cielo. Este indicador merece atención por su relación simbólica con la actividad profesional y el desempeño público. No obstante, la Luna en cuadratura con Venus natal, regente de la casa nueve, introduce una tensión que podría dificultar el desarrollo de sus objetivos.

En la vuelta, el Sol continúa transitando por la casa nueve y aparecen aspectos favorables, entre ellos Júpiter en conjunción aplicativa con Venus y la Luna sobre el Ascendente, en la casa uno. Son factores que pueden aportar una dinámica diferente al segundo encuentro.

La carta del entrenador de Vasco da Gama

La carta personal del entrenador también presenta configuraciones que vale la pena observar. En la ida, la Luna en cuadratura con su Luna natal sugiere un contexto de tensión emocional. Hay similitudes entre esta carta y la del ciclo técnico de Vasco, por lo que algunas de las dificultades parecen repetirse en ambos análisis. Para la vuelta aparecen nuevas tensiones, especialmente Plutón, regente del Medio Cielo, en oposición a Júpiter natal, un planeta de especial importancia en su carta.

La carta de asunción presidencial

Para la ida, Mercurio, regente del Ascendente de esa carta, forma un trígono aplicativo con la Luna. A su vez, Júpiter, uno de los planetas más importantes de la configuración, forma un trígono aplicativo con Mercurio y con Marte, regente del Medio Cielo. Para la vuelta, estos aspectos se perfeccionan y el Sol se suma con un trígono aplicativo a Saturno. Es un dato adicional que refuerza el interés astrológico de la segunda fecha.

El historial de los enfrentamientos según la Luna - astrologia estadística

Luna en Escorpio: Boca ganó uno de los partidos registrados y uno terminó en empate.

Luna en Sagitario: Boca ganó dos partidos y hubo un empate.

Luna en Acuario: los dos partidos terminaron empatados.

Al cruzar las cartas eventuales, los tránsitos institucionales, las cartas técnicas y los antecedentes lunares, Boca presenta indicadores interesantes para la definición de la serie, especialmente por la activación de Marte sobre su Ascendente y el trígono aplicativo con su Sol natal en la vuelta.

Vasco da Gama, por su parte, cuenta con algunos apoyos en las cartas eventuales y en sus propios tránsitos, pero también acumula configuraciones tensas que podrían complicar su desempeño.

La conclusión

La lectura general muestra una ida con mayor equilibrio y una posible inclinación hacia Vasco en determinados momentos, mientras que la vuelta ofrece señales astrológicas apenas más atractivas para Boca.

Boca deberá hacer un partido quirúrgico en la ida con un segundo tiempo de altísimo nivel si quiere pasar de fase en la Sudamericana.