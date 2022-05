Erling Haaland cerca de sellar transferencia al Manchester City: medios

El atacante del Borussia Dortmund Erling Haaland está cerca de sellar un traspaso al Manchester City y pasar a la lucrativa Premier League, informaron el lunes varios medios alemanes.

Haaland está dentro de las mayores perspectivas de transferencia de este verano boreal, después de que el noruego de 21 años marcó 61 goles en 66 partidos de liga para el club del valle del Ruhr desde que se unió a ellos a inicios de 2020.

Varios clubes importantes como el Real Madrid, el Paris St Germain y el City, entre otros, han sido relacionados con el futbolista en varias ocasiones.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Sky Germany, que posee los derechos de la Bundesliga, reportó el lunes que el jugador informó al club de su deseo de irse y que el City se puso en contacto con el club germano para hablar sobre la cláusula de rescisión de su contrato.

Medios como el periódico Bild y la revista Kicker también dijeron, citando a fuentes no identificadas, que se podría cerrar una transferencia en los próximos días. El club no se pronunció al respecto el lunes.

El entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, dijo que está listo para luchar contra el City por más trofeos en el futuro, pero admitió que la llegada de Haaland a su actual rival por el título en loa Premier es una transferencia que llevará las cosas al siguiente nivel.

"Firmé un nuevo contrato (hasta 2026) sabiendo que el City no dejará de desarrollarse", dijo Klopp a Sky Sports. "No depende del City definir si podemos ser felices o no. Depende de nosotros y lo que podemos hacer con eso".

"Si Erling Haaland va allí, eso no los debilitará. Definitivamente no. Sé en este momento que otras personas hablan de dinero, pero esta transferencia establecerá nuevos niveles", señaló.

El Dortmund está interesado en el delantero del Salzburgo, Karim Adeyemi, como posible reemplazo de Haaland. El director deportivo del Dortmund, Sebastian Kehl, dijo el domingo que el club quería tener claridad sobre el asunto de Haaland esta semana.

Con información de Reuters