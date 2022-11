Alemania, irritada con la FIFA por derechos humanos en Qatar e Irán

La decisión de Alemania de no respaldar la reelección del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se debe a la gestión del organismo futbolístico en materia de derechos humanos en Qatar, país anfitrión de la Copa del Mundo, y a su incapacidad para adoptar una postura sobre Irán, dijo el viernes el jefe de la Federación Alemana de Fútbol (DFB), Bernd Neuendorf.

Qatar es el primer país de Oriente Medio elegido por la FIFA para albergar el Mundial, pero el pequeño estado rico en energía ha sido objeto de intensas críticas por su trato a los trabajadores extranjeros y sus restrictivas leyes sociales.

Neuendorf dijo que la decisión de la DFB de no respaldar a Infantino, que será reelegido para un tercer mandato en marzo, se debe a que la federación alemana se ha visto "irritada" por una serie de cuestiones relacionadas con el Mundial.

"Efectivamente, tomamos esta decisión (de no respaldar a Infantino). No fue fácil, pero al final esa fue la decisión porque creemos que tenemos que hacer un gesto", dijo Neuendorf en una conferencia de prensa.

"Infantino ya tiene el apoyo de las confederaciones continentales y su reelección es muy probable. Pero después de su carta de hace dos semanas en la que decía que los derechos humanos no debían desempeñar un papel y que debíamos centrarnos en el fútbol, nos molestamos considerablemente", añadió Neuendorf.

"También hubo otras cosas que nos irritaron con la FIFA. La prohibición del lema de la camiseta danesa porque en ella estaba escrito 'derechos humanos para todos'"

La FIFA había rechazado la semana pasada una petición de la Asociación Danesa de Fútbol para entrenar en el Mundial con camisetas en las que se podía leer "derechos humanos para todos".

"El lema no es una decisión política que se pueda elegir. Se trata de los derechos humanos, que son universales y vinculantes en todo el mundo", dijo Neuendorf.

La FIFA se apresuró a prohibir la petición danesa, pero guardó silencio ante las protestas en Irán, agregó.

Varios deportistas iraníes han usado las competiciones internacionales para manifestar su apoyo a las protestas que sacuden el país desde la muerte de Mahsa Amini, de 22 años, bajo custodia de la policía de la moral en septiembre.

"Las valientes mujeres de Irán merecen nuestro apoyo", declaró Neuendorf.

"El equipo de Irán ha hecho sus declaraciones en las que deja claro que se distancia del régimen. Es una buena señal. La FIFA no ha tomado posición. Lo hizo en el caso de Dinamarca, pero no en el de Irán. No se limiten a prohibir la camiseta de Dinamarca. Tomemos una posición en el caso de Irán", dijo.

