La llamativa decisión de Manchester United con Alejandro Garnacho en la pretemporada

Manchester United tomó una inesperada decisión con Alejandro Garnacho en plena pretemporada, de cara al inicio de la campaña 2023-2024. El club inglés se prepara para volver a ser protagonista en la Premier League de la mano del entrenador Erik ten Hag, con una de las joyas de la Selección Argentina como protagonista en las redes sociales.

"Los Diablos Rojos" eligieron al juvenil nacido en España como una de las caras para la presentación de la flamante indumentaria. Se trata de una de las camisetas alternativas de la institución británica, que nada tiene que ver con el rojo tradicional, sino que es con franjas anchas verdes en vertical con finas líneas blancas más una raya roja en el medio.

Si bien esta situación vinculada con el marketing suele estar incluida en el contrato de los jugadores, es una novedad porque anteriormente el United apostaba a las estrellas más experimentadas y no a las jóvenes para promocionar sus productos oficiales. De hecho, en los posteos previos en el feed de Instagram se puede apreciar a los futbolistas con un mayor recorrido en la Primera división como Casemiro, Raphaël Varane y Lisandro Martínez por ejemplo.

Para definir al español nacionalizado albiceleste, la entidad europea utilizó el siguiente mensaje: "Starboy (chico estrella) a rayas. #EstamosUnidos #Mufc #Garnacho". En las postales publicadas por Manchester United se puede observar a Garnacho de perfil, inclinado hacia su derecha y apoyado sobre un auto de fondo con su brazo derecho.

Si bien "Ale" es tenido en cuenta por Ten Hag, arrancará esta temporada en el plantel profesional como suplente de Antony, Bruno Fernandes, Mason Mount y Marcus Rashford entre otros. La plantilla repleta de estrellas le juega en contra en ese sentido al extremo de 19 años, que ya jugó en el Seleccionado campeón del mundo de Lionel Scaloni.

Garnacho, la nueva imagen de la ropa de Manchester United.

Garnacho confirmó que jugará definitivamente en la Selección Argentina y elogió a Lionel Messi

Con relación a su preferencia por la camiseta albiceleste, el ex Atlético de Madrid consideró que se trata de "una Selección muy grande, una oportunidad muy buena" y reconoció: "Mi familia está muy contenta". Más allá de que reglamentariamente todavía no "aseguró" su permanencia con la camiseta albiceleste a futuro, el propio futbolista despejó cualquier tipo de duda con su testimonio en TyC Sports: "No hace falta jugar tres partidos, si no los juego ahora ya se dará".

Acerca de la adaptación al grupo campeón del mundo, sostuvo: "Los compañeros, bastante bien conmigo, animando, apoyándome". Y en el cierre alabó al capitán: "Con Messi no hablé mucho, lo vi en la tele toda mi vida, y ahora tenerlo acá es increíble...".

