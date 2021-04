Alejandro Fantino no tiene ningún tipo de filtro a la hora de opinar sobre algún hecho en particular. De hecho, en algunas circunstancias, pareciera que cuando ofrece un testimonio lo dice fuera del aire del programa. Pero no... En las últimas horas, y a través del ciclo que conduce en ESPN, confesó que no se banca a varios integrantes de Boca, y que además forman parte del círculo íntimo de Juan Román Riquelme.

El picante comentario de Fantino se desencadenó luego de que Oscar Ruggeri se mostrara muy molesto con los constantes elogios del conductor hacia Riquelme: "Lo endiosan todo el tiempo. Cómo no voy a reconocer que como jugador fue un crack. Me encantaba verlo jugar". Luciana Rubinska, que también formó parte de la mesa de debate, intervino y preguntó: "¿Por qué separan el jugador de la persona? ". Y el presentado respondió: "¿Sabés por qué, Lu? Porque Riquelme no le da bola a nadie y no le da notas a nadie, los vuelve locos. Se enojan".

Molesto con la consulta, Ruggeri fue contundente: "¿A mí? Si yo no hago notas, ¡yo no llamo a nadie para hacer notas! Discúlpenme, a mí no me cambia la vida ni nada. Tengo 60 años, ¿me voy a estar preocupando por esto?". Segundos después, y ante la atenta mirada de Rubinska, Mariano Closs y Diego Latorre, el conductor de ESPN puso en una situación incómoda al ex defensor de la Selección Argentina: "Si Riquelme aparece en tu celular y te manda un mensaje diciendo: 'Cabeza, soy Román, venite al palco a tomar unos mates, te invito'".

Para la sorpresa de los integrantes de la mesa, Ruggeri respondió: "Primero que no tomo mate, segundo no voy". Sin poder creerlo, Fantino comenzó a gritar y expresó: "¿No vas? ¡¿No vas?!". Y agregó: "Pero pará un poco, te están invitando al palco a ver un partido de fútbol con Román. ¡Te habla Román!". Furioso, el ex-Boca y River contestó: "¿Quién? ¿Pero qué me importa a mí? Me lo dice como diciendo: 'Arrodillate, arrodillate'".



El momento en el que Fantino reveló a quiénes odia en Boca

Luego del escandaloso ida y vuelta entre Alejandro Fantino y Oscar Ruggeri, Mariano Closs intervino en la conversación y le consultó al conductor: "Si Riquelme te invita al próximo partido de Boca de local, ¿vos vas?". Y el presentador no tuvo ningún tipo de dudas: "Me muero, me muero, me muero, sí... iría acreditado, aunque en realidad no se puede por cuestiones de coronavirus, pero iría".

Sin embargo, la charla terminó en una situación verdaderamente insólita, ya que Fantino realizó una revelación que ninguno de los integrantes de la mesa se esperaba.

Ruggeri: "Pueden ir 100 personas a la cancha. Con todo lo que estás diciendo, te pueden invitar si querés".

Fantino: "No, yo quiero ir a laburar".

Closs: "Por ahí terminás siendo parte del Consejo de Fútbol de Boca".

Fantino: "No, el Consejo no... Cascini me cae pésimo, Bermúdez, el Chelo Delgado... no".

Closs: "Bue, los títulos para mañana, ya salieron todos los títulos para mañana".

Ruggeri: "Ja, ya está".