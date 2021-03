Durante el último programa de ESPN FC, Diego Latorre ofreció un testimonio sumamente dramático que dejó atónito a Alejandro Fantino. El ex delantero de Boca contó en detalle cuál fue uno de los peores momentos que vivió en su vida. Casualmente, se dio cuando decidió marcharse del Xeneize para jugar en Fiorentina. "Me deprimí", reveló el ahora comentarista, quien también sorprendió a miles de televidentes.

El testimonio de Latorre se dio a partir de una pregunta de Fantino. El conductor le consultó por sus inicios en Boca y luego la charla se extendió a cómo fue que llegó a Fiorentina, equipo de la Primera División de Italia: "Llegué y me quedé ocho meses. Tuve problemas extrafutbolísticos con Aloisio (su representante), que lo metieron preso por el pase de Caniggia y Troglio. Me sentí abandonado en ese momento. Yo venía de ser el goleador del fútbol argentino en el '92, el presidente no sabía quién era. Me preguntó si era diestro o zurdo".

"Dale, ¡mentira!", reaccionó rápidamente Fantino, mientras Mariano Closs, Miguel Simón, Oscar Ruggeri y Rolando Schiavi observaban atentamente. Luego, Gambeta continuó: "Llegué a la casa de Cecchi Gori (NdeR: entonces presidente de la Fiorentina) y me preguntó si era derecho o zurdo. Él era dueño de Italia, era dueño de 52 empresas cinematográficas. Me hizo esperar media hora en su casa de Roma. No me gustó. Pensé que me iba a poner la alfombra roja y no me conocía. Encima se había ido Roberto Baggio. Llegué yo y dije: 'Bueno, soy el goleador del fútbol argentino'. Ahí caí a tierra. Ahí entendí lo que era la vida. Pasé de la gloria en Argentina a ser un desconocido en Italia. No me dio bola".

"Estuve dos meses parado por esto que le pasó a Aloisio (NdeR: su representante), que terminó preso. Llegué al hotel, no me olvido más, estaba con el Cholo Simeone, Caniggia, todos los jugadores que cambiaban de equipo. Parábamos todos ahí. Los policías se llevaron a mi representante; mientras yo estaba en la piscina del hotel", agregó el esposo de Yanina Latorre, quien recordó aquella vivencia con mucha angustia.

Finalmente, Latorre resaltó que intentó regresar a Boca para poder volver a la acción. Sin embargo, no tuvo éxito y estuvo un tiempo sin jugar, detalle que le provocó una enorme tristeza: "Yo quedé varios meses. Llamé al vicepresidente de Boca Carlos Heller y le dije que quería volver porque nadie se quería hacer cargo de mí. Me dijo que no, que estaba cerrado el libro de pases. Y me quedé tres meses en el hotel, no iba a entrenar. Yo estaba en Roma y el equipo estaba en Firenze. Nadie quería hacerse cargo de mí. Fue durísimo. Bajé a tierra y me deprimí mucho".

De qué cuadro es Diego Latorre:

De acuerdo a lo que comentó en 2014, en una entrevista que le concedió a Ferro Web, Diego Latorre es hincha de Ferro Carril Oeste, primer club en el que jugó en Inferiores: "De Ferro, vamos a poner de Ferro". De todas maneras, también admitió cierto cariño por River y Racing: "Tuve dos influencias, de River y de Racing. Había una tirantez: mi abuelo me quería hacer de River y otro de Racing. No de Boca, no era hincha de Boca de chico. En la época de esplendor de Ferro, cuando ingreso a los 9 años, era un club modelo, y empecé a sentir cosas por Ferro. Me hice hincha, no fanático, moderado. Es más: me invitan cada tanto a los aniversarios y me han querido seducir para formar parte de la comisión directiva".