Alavés vs Levante: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Liga

En la primera jornada de la Liga, los Babazorros reciben a los Granotes el próximo sábado 16 de agosto. El cotejo se jugará desde las 16:30 (hora Argentina) en el estadio el Mendi.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 2 victorias, mientras que la visita sumó 1. En 2 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 15 de mayo, en el torneo España - LaLiga Santander 2021-2022, y Levante resultó vencedor por 3 a 1.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Fechas y rivales de Alavés en los próximos partidos de la Liga

Fecha 2: vs Betis: 22 de agosto - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Atlético de Madrid: 30 de agosto - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Levante en los próximos partidos de la Liga

Fecha 2: vs Barcelona: 23 de agosto - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Elche: 29 de agosto - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Betis: 13 de septiembre - 11:15 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Horario Alavés y Levante, según país