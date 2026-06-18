Aficionados escoceses en Mundial se hacen ricos con un gran premio en sorteo de béisbol

La «Tartan Army» de Escocia se dirige al estadio de béisbol Fenway Park de Boston

Los aficionados al fútbol están pagando miles de ‌dólares por ‌las entradas para los partidos del Mundial, pero cuatro hinchas de Escocia han recibido una gran ayuda con sus gastos después de ​ganar más ⁠de 10.000 dólares en un ‌sorteo durante un ⁠partido de béisbol ⁠en Boston.

Los cuatro —dos padres con sus hijos— compraron los números ganadores ⁠el domingo en el ​estadio de los ‌Medias Rojas de ‌Boston, que estaba repleto de ⁠miembros de la Tartan Army, un día después de que Escocia celebró su ​primer partido ‌en el Mundial en 28 años con una victoria 1-0 sobre Haití, informó la BBC.

"Lo comprobamos ⁠en la novena entrada, tuvimos que mirar dos veces, los números coincidían, creo que lo comprobamos tres o cuatro veces. Es surrealista, todavía no lo ‌asimilamos", dijo uno de los hijos, Paul Innes, tras recibir el premio de 10.677 dólares.

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Escocia jugará el viernes contra ‌Marruecos en el Boston Stadium de Foxborough, cerca de Boston, donde ‌sus ⁠jugadores volverán a ser aclamados por decenas ​de miles de sus aficionados.

Con información de Reuters