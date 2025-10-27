Las mujeres afganas regresan a la escena internacional en el torneo de la FIFA

FOTO DE ARCHIVO: Refugiadas afganas se entrenan en Inglaterra para formar un equipo de fútbol de 23 jugadoras

ters) -Un equipo femenino afgano de refugiadas perdió el domingo por 6-1 ante Chad en un torneo organizado por la FIFA en Marruecos, pero para las jugadoras el partido en sí representó una victoria tras habérseles negado la posibilidad de practicar el deporte que aman en su país.

El deporte femenino está prohibido en Afganistán desde que el Gobierno talibán tomó el poder en 2021, lo que ha llevado a las jugadoras a huir del país por temor a la persecución.

Antes de que los talibanes tomaran el poder, Afganistán tenía 25 jugadoras contratadas, la mayoría de las cuales viven ahora en Australia.

La selección nacional femenina jugó por última vez un partido internacional en 2021, en el que perdieron por 5-0 ante Qatar, pero en mayo el organismo rector del fútbol mundial aprobó la creación de un equipo femenino afgano de refugiadas, con Pauline Hamill de entrenadora.

El equipo eligió "Afghan Women United" como nombre oficial tras consultarlo con la FIFA antes de su derrota ante Chad, su primer partido del torneo de cuatro equipos FIFA Unites: Women's Series, en el que también participan Túnez y Libia.

"Era lo único que queríamos todos estos años, después de esforzarnos tanto por conseguir lo que realmente merecemos como mujeres. Nuestro derecho a jugar y a representar a nuestro país", dijo la capitana, Fatima Haidari, en los prolegómenos del partido.

"Estamos profundamente agradecidas de que la FIFA nos haya dado esta oportunidad y este privilegio de representar de lo que son capaces las mujeres."

Afghan Women United abrió el marcador el domingo con un gol de penal de la delantera Manozh Noori, afincada en Melbourne, que desató las celebraciones entre sus compañeras y en la banda.

Pero Chad, que jugó su primer partido en 2019 y compitió en la fase de clasificación para los Juegos Olímpicos de 2020 y 2024, se recuperó rápidamente y logró una cómoda victoria en Berrechid, a 40 kilómetros de Casablanca.

El próximo partido de Afghan Women United será el miércoles contra Túnez, antes de enfrentarse a Libia el sábado.

El torneo estaba previsto en Emiratos Árabes Unidos, pero se trasladó a Marruecos la semana pasada.

Con información de Reuters