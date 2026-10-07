La advertencia de Pierre Gasly a Alpine de cara al Gran Premio de Singapur: "Muy atentos"

La cita en el Circuito Internacional de Sepang, que hizo sede del GP de Baréin en Malasia, no fue positiva para Alpine, que terminó fuera de los puntos debido a un error en la estrategia a la hora de elegir los neumáticos. Sin dudas, el más perjudicado fue Pierre Gasly, que pasó de estar en la zona de puntos a terminar decimosexto, motivo por que lanzó una advertencia para que el equipo esté atento en el Gran Premio de Singapur.

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En la previa a la decimoséptima fecha de la Fórmula 1, el piloto francés dejó un mensaje en el comunicado que lanzó Alpine en su sitio oficial, donde se refirió a la importancia que tendrá comenzar bien al haber una sola sesión de prácticas libres. “Es un nuevo desafío en Singapur esta vez con el fin de semana sprint, lo que significa que tenemos que estar muy atentos desde el principio y tener el auto dentro de una buena ventana de puesta a punto”, comenzó.

En este sentido, el galo hizo referencia a lo sucedido la semana pasada en Sepang e hizo mención al buen funcionamiento que había mostrado el A526 en líneas generales. “Como equipo analizamos lo ocurrido y realmente sacamos los aspectos positivos del último fin de semana, donde el auto en general funcionó bien”, agregó Gasly, que reconoció que la apuesta no tuvo el resultado esperado al salir con gomas lisas en pista mojada.

“No fue el resultado que queríamos, pero hicimos una apuesta, no salió bien y ahora todos estamos completamente concentrados en volver a correr este fin de semana”, señaló al respecto. Ahora bien, con Sepang en el pasado, Alpine mira hacia adelante en la tabla de constructores, donde Racing Bulls le sacó una diferencia considerable al tener a sus dos pilotos dentro de la zona de puntos en Malasia.

Sin embargo, Gasly sabe que todavía quedan siete fechas por delante y varios puntos en juego, por lo que considera que hay chances importantes de recuperar el liderato de la zona media de la tabla. “Tenemos una gran tarea por delante, con nuestros rivales ahora bastante lejos en el campeonato. Pueden pasar muchas cosas de acá al final de la temporada, todavía hay muchos puntos en juego. Nuestro objetivo este fin de semana es sumar puntos y avanzar hacia nuestra meta”, cerró.

Gasly suma tres fechas fuera de los puntos.

Copa de Constructores de la F1 tras el GP de Baréin en Malasia 2026