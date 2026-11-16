Se acabó San Lorenzo: un titular se va ahora y no estará en 2027

Un jugador titular de San Lorenzo se marcha ahora mismo del club, incluso antes del mercado de pases de enero del 2027. Si bien tuvo un rendimiento positivo y terminó el año como titular de la mano del entrenador Rubén Darío Insúa, no se pudo llegar a un acuerdo y abandonará el "Ciclón" en las próximas horas.

{{{htmlAmp}}}

El protagonista es nada menos que Rodrigo Auzmendi, quien llegó con perfil bajo a la institución de Boedo y aportó tantos cuando el equipo lo necesitaba. Sin embargo, de acuerdo con la información de diversos medios de comunicación partidarios, el delantero de 25 años volverá a Querétaro de México luego de su préstamo por una temporada con un cargo de 100.000 dólares.

Es que la dirigencia de San Lorenzo, encabezada por Marcelo Culotta, no pudo acordar con los "Gallos Blancos" la extensión de la cesión del atacante. Por sus problemas financieros que vienen ya desde hace una década, el "Santo" tampoco está en condiciones de poder negociar la adquisición de un porcentaje de la ficha a corto o mediano plazo.

Si bien Auzmendi presionó para quedarse en la entidad de Boedo al menos por una campaña más, el nivel aceptable que demostró con la camiseta azulgrana y la altísima opción de compra de cuatro millones de dólares imposibilitaron esta situación. Con el transcurrir de los meses, fue una de las piezas fundamentales en la ofensiva junto con Alexis Cuello y Facundo Farías, a tal punto de que "Rodri" disputó 15 de los 16 partidos del "Cuervo" en el Torneo Clausura. Ahora, todo indica que se sumará a la pretemporada de Querétaro y luego definirá su futuro junto con el representante.

Auzmendi se va de San Lorenzo ahora.

Los números de Auzmendi en San Lorenzo

31 partidos oficiales.

9 goles.

2 asistencias.

6 amonestaciones.

0 expulsiones.

0 títulos.

Cómo sigue el 2026 de San Lorenzo, sin partidos

Lejos de que el plantel profesional fuera licenciado de vacaciones, continúan los entrenamientos bajo las órdenes de Insúa en la Ciudad Deportiva. Mientras tanto, la dirigencia y el cuerpo técnico consensuarán los pasos a seguir con la plantilla, con contratos a punto de terminarse y seguramente las oportunidades para los juveniles a partir del 2027. Las prácticas seguirán hasta el viernes 4 de diciembre, inclusive, cuando terminarán los trabajos hasta el 2 de enero, cuando empezará la pretemporada.

Los contratos profesionales que se terminan en diciembre de 2026

Guzmán Corujo, Daniel Herrera, Facundo Altamirano, Rodrigo Auzmendi, Franco Lorenzón, Mathías De Ritis, Ramiro Pedroza, Manuel Insaurralde, Gonzalo Ábrego, Gonzalo Alassia, Mauricio Cardillo, Nahuel Barrios, Cristian Gallardo, Ezequiel Cerutti, Diego Herazo y Branco Salinardi.