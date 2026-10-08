San Lorenzo presentó su nueva camiseta en honor a los hinchas: cuánto vale y cuándo se estrena

San Lorenzo de Almagro tiene nueva camiseta. El "Ciclón" presentó este jueves su cuarta indumentaria de la temporada, confeccionada por Atomik y con un concepto que busca poner a los hinchas en el centro de la escena. El modelo ya está disponible para la compra, tiene una promoción especial y tendrá su estreno oficial en los próximos días por el Torneo Clausura.

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La nueva indumentaria fue presentada bajo un lema claro: “la camiseta de la gente”. La propuesta apunta directamente a los simpatizantes de San Lorenzo de Almagro y busca diferenciarse a partir de la participación de los propios fanáticos.

Varios socios e hinchas del club formaron parte de la campaña publicitaria y de la sesión de fotos que acompañó el lanzamiento. La institución y Atomik eligieron darle un papel central al público en la presentación del nuevo modelo para buscar una relación directa con el hincha.

El diseño mantiene una línea vinculada con la estética retro de la última colección clásica presentada junto a la marca. Así, la nueva camiseta se suma al catálogo de opciones para los fanáticos del conjunto de Boedo y funcionará como la última presentación de indumentaria del club durante 2026.

Cuánto cuesta la nueva camiseta de San Lorenzo y cuándo se estrena

La nueva camiseta de San Lorenzo ya está disponible para la venta desde este jueves. El precio establecido para la casaca es de $149.000, mientras que el pantalón corto que acompaña al modelo tiene un valor de $69.000. Pero el lanzamiento también incluye un beneficio para quienes compren la nueva indumentaria. Con la adquisición de la camiseta, los hinchas podrán acceder a un 50% de descuento en cualquier producto de la línea retro de Atomik.

El club y la marca acompañan la presentación con una promoción que apunta a los simpatizantes que quieran sumar el nuevo modelo a su colección. Aunque la camiseta ya puede conseguirse desde este jueves, los hinchas tendrán que esperar apenas unos días para verla en acción dentro de la cancha.

El estreno oficial será este domingo, cuando San Lorenzo se enfrente a Deportivo Riestra. Será la primera aparición del equipo con la nueva indumentaria, que de esta manera pasará de la presentación comercial al campo de juego. El encuentro marcará también el cierre de una temporada de lanzamientos para el Ciclón. La institución confirmó que esta será la última camiseta que presentará durante 2026.

La última camiseta de San Lorenzo en 2026

La presentación tiene además un componente especial por el momento del año. La nueva camiseta se incorpora como la última propuesta de San Lorenzo para 2026 y continúa una estética retro que ya había sido utilizada en la colección anterior junto a Atomik.

El concepto elegido para este lanzamiento refuerza, además, el vínculo entre el club y sus hinchas. La participación de socios y fanáticos en la campaña buscó que la presentación no quedara solamente ligada al producto, sino también a quienes viven cotidianamente la pasión por San Lorenzo.

Con la camiseta ya a la venta y su debut confirmado ante Deportivo Riestra, el "Ciclón" cerrará el año con una nueva indumentaria pensada, justamente, para quienes le dan sentido a sus colores: sus hinchas.