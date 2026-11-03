Los 11 clubes del fútbol argentino que siguen inhibidos por la FIFA: San Lorenzo, sin refuerzos

Uno por uno, los once clubes del fútbol argentino que siguen inhibidos por la FIFA.

La FIFA de Gianni Infantino continúa con el monitoreo a pleno de lo que sucede con los clubes del fútbol argentino, por lo que once de ellos siguen inhibidos. De esta manera, hasta que no cancelen o renegocien sus deudas, no podrán tener refuerzos en el mercado de pases en la próxima ventana, que será entre diciembre del 2026 y enero del 2027.

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Entre los cinco denominados "grandes" de la Primera División solamente aparece San Lorenzo de Almagro, que acarrea una crisis integral desde la que no puede salir hace prácticamente una década. En tanto, otras cuatro instituciones de la elite nacional actual acompañan al "Ciclón" de Boedo, mientras que las seis restantes pertenecen a diferentes categorías del Ascenso.

La Federación Internacional de Fútbol Asociado impone reglas, condiciones, restricciones y exigencias legales que deben ser cumplidas a rajatabla para no sufrir las consecuencias deportivas e institucionales. De hecho, hubo equipos que en los últimos tiempos han jugado las primeras tres o cuatro fechas de un campeonato sin sus fichajes en los planteles profesionales por esta situación.

Los once clubes argentinos que siguen inhibidos por la FIFA en noviembre del 2026

San Lorenzo.

Banfield.

Colón de Santa Fe.

Gimnasia y Esgrima La Plata.

Gimnasia y Esgrima (Jujuy).

Huracán.

Platense.

Quilmes.

Nueva Chicago.

Villa Dálmine.

Sol de Mayo (Río Negro).

San Lorenzo, el único club grande que sigue inhibido por la FIFA.

¿Qué significa estar inhibido por la FIFA en el fútbol?

Se trata nada menos que de un club de fútbol recibe una sanción disciplinaria que le prohíbe inscribir o registrar a nuevos jugadores como fichajes o refuerzos en los mercados de pases, tanto a nivel nacional como internacional.

Las claves para entender una inhibición

Origen de la deuda: Generalmente ocurre porque el club mantiene una deuda económica pendiente con otro club (por derechos de formación o el pase de un futbolista), con un jugador (por salarios atrasados) o por incumplimientos de contratos.

Impacto en el mercado de pases: El club no puede habilitar ni sumar refuerzos para sus competencias oficiales mientras la sanción esté vigente.

No afecta al plantel actual: Los jugadores que ya forman parte del club pueden seguir jugando con normalidad.

Firma de los contratos: Aunque el club puede firmar contratos con nuevos futbolistas, estos no están habilitados para disputar partidos oficiales ni amistosos hasta que se levante la inhibición.