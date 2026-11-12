Facundo Lazarte le dio la camiseta de San Lorenzo al papa León XIV. Instagram: @faculazz

En su último día en Argentina, el papa León XIV recibió un regalo especial. Antes de ir hacia Luján, donde encabezó su última misa en el país ante millones de personas, un joven le regaló una camiseta de San Lorenzo, club del que era fanático el papa Francisco, predecesor de León XIV y de quien era cercano el actual Sumo Pontífice. Por casualidad o no, el regalo de Facundo Lazarte coincidió con una fecha especial para los hinchas del Ciclón: el aniversario 144 del nacimiento del Padre Lorenzo Massa, encargado del Oratorio San Antonio y clave para el nacimiento de San Lorenzo.

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En diálogo con El Destape, Facundo, de 26 años, contó cómo fue la trastienda de su encuentro con el Papa en la previa de su última misa. "Mi viejo labura en la Nunciatura y, antes de irse, el Papa saludó a todo el personal, incluso chefs. A todo el personal, una humildad enorme", relató el joven fanático de San Lorenzo. "Tuve la invitación apenas el Papa pisó el suelo argentino. ¿Sabés cómo estaba con los nervios? A full. Estuve pensando lo de la camiseta y sentí que era el regalo justo para seguir poniendo a San Lorenzo en lo más alto", continuó con el relato.

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Respecto a lo que pudo decirle, Lazarte no olvidó el vínculo histórico y reciente del club del que es hincha con la Iglesia Católica, en la Ciudad de Buenos Aires y en todo el mundo. "¿Cómo no recordar al papa Francisco y al Padre Lorenzo Massa? Fue un conjunto de todo y 2 + 2 fue 4. No podía dejar pasar esta situación", consideró. Fue por eso que, en su encuentro con León XIV, les recordó a esos dos referentes: "Cuando le dije lo del Padre Lorenzo Massa y lo del papa Francisco, me dijo 'muchas gracias' y que no se lo iba a olvidar. Yo creo que le gustó el regalo. León es muy humilde a la hora de escucharte, de sonreirte, de saludarte hasta con un simple apretón de manos".

El vínculo de Facundo con San Lorenzo es estrecho: aunque ahora vive en la misma Nunciatura, vivió durante gran parte de su vida en el barrio porteño de Boedo, mencionado en cada canción que baja desde la tribuna azulgrana. "San Lorenzo para mí significa todo. Todo. Me hace acordar a mi mamá, que falleció hace algunos años, y desde que ella se fue siento que San Lorenzo me une mucho con mi papá y a la hora de ver el partido siempre nos acordamos. A San Lorenzo lo tenemos presente todo el tiempo", mencionó. De hecho, la camiseta se la regaló su papá y, aunque no tiene ningún uso, celebró haber podido regalársela al Papa. "Allá se fue, directamente para el Vaticano".

El nacimiento de Lorenzo Massa, una fecha especial

Como por arte del destino, el obsequio de Facundo a León XIV coincidió con el que habría sido el cumpleaños 144 de Lorenzo Massa. "Sigue vivo en nuestro recuerdo, cada día, transmitiendo su maravilloso legado", escribió el club en sus redes sociales al recordar al cura.

Al darle la camiseta, Facundo le habló a León XIV del papa Francisco y de Lorenzo Massa. @faculazz

Lorenzo Massa fue el encargado de invitar a jugar a la cancha que estaba atrás de la capilla del Oratorio San Antonio a un grupo de jóvenes que ya desde hacía un par de años se juntaban a practicar el deporte bajo el sello de Club Atlético Forzoso de Almagro. En 1908 se institucionalizó ese nombre -que luego mutó a San Lorenzo- y según crónicas de décadas posteriores publicadas en El Gráfico, los futbolistas del club, que no tenía sede oficial todavía, oficializaron el primero de abril de 1908 como el nacimiento del club.

Con el correr del tiempo, y al sumar seguidores, el club pudo reformar la cancha que estaba detrás de la capilla, a la que Lorenzo Massa los había invitando, principalmente, ante el peligro de que entrenaran en las calles. El Padre les regaló los juegos de camisetas azulgranas. En agradecimiento y ante la disconformidad con el nombre, los futbolistas propusieron cambiar el nombre del club a "Lorenzo Massa", ofrecimiento que el sacerdote rechazó, pero les hizo una sugerencia: que le pusieran San Lorenzo, “en homenaje al Santo de ese nombre y a la batalla de San Lorenzo”.

El legado de Francisco en San Lorenzo

Blazina; Vanzini, Basso; Zubieta, Grecco, Colombo; Imbelloni, Farro, Pontoni, Martino y Silva. En más de una oportunidad, Francisco recitó de memoria ese equipo de San Lorenzo, que en 1946 salió campeón del fútbol argentino bajo su atenta mirada durante toda su campaña. El vínculo fue siempre cercano: cuando el Ciclón ganó la tan preciada Copa Libertadores, el plantel fue a visitarlo al Vaticano e, incluso, en el museo de allí hay todavía algunos regalos que le hicieron los futbolistas.

El legado de Francisco es fuerte en los hinchas de San Lorenzo y León XIV lo sabe también: ahora, podrá tenerlo cerca, también, con la camiseta que le regaló Facundo. Tal vez, su deseo sea el mismo que el de Francisco, cuando en 2013, con su papado recién iniciado, le pidieron una bendición para Argentina y su respuesta fue contundente: "Que gane San Lorenzo".