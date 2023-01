Nadal estará de baja de 6 a 8 semanas por una lesión en la cadera

El número dos del mundo Rafa Nadal estará de baja entre seis y ocho semanas por una lesión de grado 2 en el psoas ilíaco de su pierna izquierda, que sufrió durante su derrota en segunda ronda del Abierto de Australia, según informó el jueves el equipo del español.

La defensa del título de Nadal terminó el miércoles con una amarga derrota por 6-4 6-4 7-5 ante Mackenzie McDonald, el capítulo más reciente de una larga serie de problemas físicos en Melbourne Park.

El jugador de 36 años se sometió el jueves en Melbourne a una resonancia magnética en la pierna izquierda, que reveló una lesión de grado 2 en el músculo iliopsoas o psoas ilíaco, el más potente de los músculos flexores de la cadera.

"Ahora toca reposo deportivo y fisioterapia anti inflamatoria. Tiempo normal de recuperación 6 a 8 semanas", dijo Nadal en Twitter.

El 22 veces campeón de Grand Slam llegó a Melbourne con una sola victoria en su haber desde el Abierto de Estados Unidos, después de que las lesiones en las costillas, el abdomen y el pie lo mantuvieran fuera de las canchas durante gran parte de la temporada pasada tras Wimbledon.

"Espero que no sea nada grave ni algo que me ponga fuera de las pistas mucho tiempo, porque sería un momento complicado para pasar otra vez por el trabajo y el tiempo que se necesita para la recuperación", dijo a los periodistas tras su derrota.

"Necesito evitar un largo tiempo fuera, si no, será duro. He pasado siete meses casi sin jugar y no puedo estar otra vez mucho tiempo fuera. Sería difícil encontrar ritmo y ser competitivo de nuevo. Veremos a ver qué lesión tengo y cómo puedo organizar mi calendario en base a eso", añadió.

Una recuperación de seis a ocho semanas permitiría a Nadal volver mucho antes de la temporada de tierra batida y de la defensa de su título del Abierto de Francia a finales de mayo y principios de junio.

Con información de Reuters