Racing ya piensa en los probables refuerzos para el 2027 en el mercado de pases del fútbol argentino, después de un año desastroso y repleto de frustraciones. Tanto el presidente Diego Milito como el director deportivo Sebastián Saja serán los encargados de recomponer un plantel muy diezmado, a la espera también de designar al entrenador luego del interinato de Sebastián "Chirola" Romero.

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Los fichajes serán muy necesarios en el club de Avellaneda, tras cuatro ventanas absolutamente fallidas durante la gestión del "Príncipe". Sin embargo, no se concretará ninguna incorporación hasta que primero se cierre al flamante director técnico, con Guillermo Barros Schelotto y Nicolás Diez como los mejor perfilados por estas horas.

Los refuerzos que se mencionan en Racing para el 2027

Ignacio "Nacho" Vázquez

El defensor de Platense suena en cada mercado de pases en la "Academia", aunque por ahora nunca se llevó a cabo su fichaje. El central de 29 años fue el capitán del "Calamar" campeón en 2025, aunque su probable venta también dependerá del resultado del elenco de Martín Palermo en la final de la Copa Argentina frente a Boca Juniors. Es que si Platense gana, clasificará a la próxima Copa Libertadores y el cuadro de Vicente López no lo dejaría marcharse.

Confeso hincha de Racing, su pase se cayó a último momento en diciembre del 2025. Es una posición en la que se necesita a un "6", ya que Marcos Rojo se fue a Estudiantes de La Plata y Nazareno Colombo se marchará, por lo que allí solamente aparece el juvenil Gonzalo Escudero.

Gabriel Mercado

El central o lateral derecho de 39 años queda libre en Internacional de Porto Alegre, club brasileño que le debe mucho dinero a Racing por la venta de Johan Carbonero. Surgido en las divisiones inferiores del club, el ex River Plate todavía está vigente y fue titular en el último partido del "Colorado". Además, sería un referente para el vestuario. El conjunto de Porto Alegre lucha por la permanencia en el Brasileirao, por lo que si desciende sería más accesible su regreso.

Gabriel Rojas

El lateral izquierdo de 29 años no tiene continuidad en Cruzeiro de Brasil y su familia tampoco se adaptó del todo al país vecino. El zurdo ya manifestó públicamente que en algún momento le gustaría retornar al fútbol argentino, por lo que desde la directiva de la "Academia" le abren las puertas pese a que se fue hace apenas meses de la institución.

Sasha Marcich

El lateral izquierdo de Lanús, de 28 años, es del gusto de la dirigencia aunque el "Granate" pide 2.5 millones de dólares por su ficha. Es otra posición en la que la "Acadé" precisa futbolistas, tras la paupérrima contratación de Alfonso Espino y con un Ignacio "Nacho" Rodríguez que no es un "3" natural.

Juan Ignacio Nardoni

El mediocampista defensivo de 24 años nunca se adaptó a la liga de Brasil en Gremio, no juega demasiado y tiene una situación similar a la de Mercado: el "Tricolor" pelea por no descender y le deba plata a Racing por el pase del ex Unión. La dirigencia podría hacer un intento por el santafesino, aunque el elevado salario que percibe en el país vecino complica las cosas.

Cristian Pavón

Cristian Pavón queda libre en Gremio y suena en Racing como refuerzo.

El extremo de 30 años, que brilló en Boca, alterna en Gremio y su vínculo vencerá en diciembre del 2026. Siempre gustó en Racing y particularmente a Saja, quien suele mirar los partidos del "Tricolor" porque jugó allí.

Marcelino Moreno

El mediapunta y estrella de Lanús, de 31 años, analiza renovar el contrato que vencerá en diciembre del 2026 pero la situación está difícil. De acuerdo con algunos medios partidarios del "Grana", el representante del atacante ya intercambió conversaciones con Racing, que está atento a su presente si no sigue en La Fortaleza.

Junior Marabel

El centrodelantero paraguayo de 28 años fue una de las inesperadas figuras del Torneo Clausura, a pura efectividad, con la camiseta de Sarmiento de Junín. En Avellaneda necesitan un "9" suplente de peso para Adrián "Maravilla" Martínez y el guaraní está apuntado, ya que por unos dos millones de dólares podrían sacarlo del "Verde".