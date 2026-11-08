El ex DT de Independiente que le interesa a Milito para Racing

La búsqueda de un entrenador para la Academia expuso la presencia de uno que tuvo un breve paso por Independiente en el 2015.

Después de la derrota frente a Barracas Central por 2-0, la temporada 2026 para Racing acaba de llegar a su fin, producto de que se encuentra eliminado del Torneo Clausura. Es por ello que la dirigencia de Diego Milito se tiene que enfocar en la búsqueda de un cuerpo técnico que permita olvidar lo que sucedió y mejorar el rumbo deportivo de cara a una temporada en la que solo tendrán competencia nacional.

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Lo primero a mencionar es que el ciclo de Sergio Romero se encuentra terminado, a pesar de que el club le firmó un contrato por una temporada. Esto es producto de que la AFA, por reglamento, no permite que haya un entrenador interino al mando del equipo por más de dos jornadas oficiales. Por ende, el acuerdo firmado no será respetado y es probable que el técnico regrese a la división de Reserva para conducir a los más jóvenes de la institución.

Por otro lado, la danza de nombres para ocupar el puesto de entrenador del equipo profesional de Racing es enorme, pero hay uno que llama bastante la atención por su pasado. Mauricio Pellegrino se encuentra a semanas de quedarse sin contrato con Lanús y, de momento, no hay señales de que vaya a renovar. Es por ello que desde la Academia comenzaron a sondearlo para conocer sus pretensiones, así como también sus condiciones deportivas y económicas.

Lo particular es que el entrenador estuvo al mando de Independiente durante una temporada, ya que comenzó dirigiendo en junio de 2015 y se retiró en mayo de 2016, después de una serie de resultados poco agradables para la institución. Aunque dispone de un gran recorrido en el exterior, dirigiendo al Alavés, Leganés, Cádiz y Valencia de España, Universidad de Chile y Southampton de Inglaterra. Además de un paso por Vélez y otro por Estudiantes de La Plata.

Los fuertes números de la Academia en 2026

Si se tienen en cuenta los partidos disputados en el Torneo Apertura, Torneo Clausura, Copa Argentina y Copa Sudamericana, Racing disputó un total de 44 encuentros durante la temporada. El resultado expone que consiguió 15 victorias, 11 empates y la asombrosa cifra de 18 derrotas. Este último dato es uno que habla del mal momento que atravesó un equipo que contó con tres entrenadores en tan solo 11 meses de competición.

Es por ello que Diego Milito trabajará con Sebastián Saja en la reconstrucción del equipo, pero también en la selección del próximo entrenador, con el fin de recuperar rápidamente el rumbo deportivo. Lo más importante para el club es que el equipo pueda ganar un título o quedar posicionado en la tabla anual de manera tal que regrese a una copa internacional de la CONMEBOL.