El club argentino que se contactó con Miljevic para sacarlo de Racing

La temporada 2026 de Racing culminará en la última fecha del Torneo Apertura y esto permite pensar en algunos jugadores que podrían tener un destino fuera del plantel de cara al próximo año. Uno de ellos es Matko Miljevic, que habría sido sondeado por otro club argentino para marcharse de la Academia en el mercado de pases de verano. Lo particular de esta decisión de dejar ir al volante es que llegó como gran figura, pero no alcanzó a cumplir 12 meses y ya comenzó a mencionarse la posibilidad de buscarle un equipo porque habría cumplido un ciclo con la camiseta.

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A la baja de su rendimiento deportivo se le deben sumar una serie de detalles bastante particulares que ponen al volante con un pie y medio afuera de la próxima pretemporada. Esto es producto de que tuvo problemas con Gustavo Costas, Juan Pablo Vojvoda, Sebastián Romero, Sebastián Saja, Diego Milito y con sus propios compañeros. Toda una colección de episodios que permiten pensar que se encuentra más que nunca alejado de continuar en la institución.

Una señal que se puede apreciar a partir de los tres partidos consecutivos en los que Matko Miljevic no fue convocado ni siquiera para estar sentado en el banco de suplentes. No estuvo frente a Independiente, lo mismo sucedió con River y esta medida se volvió a aplicar contra Aldosivi hace unos días.

"En las últimas horas fue Huracán el que volvió a preguntar por el enganche. El 10 ya supo jugar en ese club y, de hecho, fue donde más y mejor rindió en el país. Sin lugar en la Academia y en conflicto con todos, no sería para nada descabellado que vuelva a un lugar donde ya demostró", expresan desde el sitio partidario Racing del Alma.

El hecho de que el Globo lo pretenda nuevamente puede provocar que haya negociaciones cruzadas entre los dos equipos. Aunque primero hay un detalle que se debe resolver y es que la Academia pagó 3 millones de dólares para quedarse con el 80 % de la ficha. Una cifra que buscará recuperar, pero que pareciera que el conjunto de Parque Patricios no se encontraría en condiciones de afrontar y tampoco estaría dispuesto a tener que realizar dicha erogación de dinero.

¿RACING VA POR EL HUEVO ACUÑA?

Otro de los rumores que se desprendieron de cara al mercado de pases que Racing podría llegar a afrontar en el verano es que se encontraría interesado en contar con los servicios de Marcos Acuña. No fue casualidad que lo hayan saludado por su cumpleaños hace unos días. Un posteo que le sirvió a la dirigencia para tantear el ambiente y conocer cómo sigue la relación con los hinchas. El resultado que se obtuvo fue negativo porque fueron varios los que se negaron a pensar en un regreso del lateral izquierdo al plantel. Todo por haber ido primero a River y no avisar que estaba por quedar libre del Sevilla de España.