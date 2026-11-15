Jugó en Racing, tuvo a Diego Milito como manager y lo lapidó: "No me dejó salir"

Un exjugador de Racing, que tuvo a Diego Milito como manager, liquidó al actual presidente del club de Avellaneda. El protagonista es nada menos que Pablo Maximiliano Cuadra, quien integró el plantel campeón de la Superliga 2018-2019, aunque sumó pocos minutos en aquel torneo de la mano de Eduardo "Chacho" Coudet. El delantero de 31 años disparó munición gruesa durante la entrevista con Dupla Técnica.

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El atacante bonaerense surgido en las divisiones inferiores de la "Academia", quien hoy se desempeña en Zakynthos de Grecia, fue consultado al respecto del paupérrimo año que tuvo su exequipo en el 2026. Cuando la nota se trató del "Príncipe", no dudó: "Mi caso es bastante particular con él. Cuando fue manager, yo le pedí la salida como varios jugadores y no me dejó salir...". Incluso, resaltó que "era cercano al jugador, pero por ahí le faltaba ese tacto... De que él también fue jugador".

En aquel momento, el extremo se marchó a Unión de Santa Fe a mediados del 2019, luego de una ardua negociación entre su representante y el ex Inter. Como el cuadro de Avellaneda tenía muy buenos delanteros de la talla de Lisandro López, Darío Cvitanich y Jonatan Cristaldo; Cuadra entendió que no iba a tener demasiado rodaje y prefirió irse al "Tatengue" en el fútbol argentino.

"Maxi" Cuadra añadió sobre ese rol de Milito en Racing: "Pero no me gustaría opinar, fue un año nomás y no, nada...". "Prefiero no tirar más leña al fuego, no avivar el fuego", completó quien también pasó por Gimnasia de La Plata y Banfield. Además, se desempeñó en las ligas de Chile y Grecia.

Maxi Cuadra se fue de Racing con Milito como manager.

Por último, el delantero pidió a Gustavo Costas, Coudet o Diego Cocca como el nuevo técnico para el 2027: "El técnico tendría que ser el Chacho o Costas. Gustavo transmite lo que es Racing, te transmite la pasión. No lo tuve para decir cómo trabaja, pero uno ve desde afuera el trato que tiene con los jugadores". "Cocca también cada vez que fue a Racing le fue bien", remató.

Los números de Cuadra en Racing