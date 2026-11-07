Dura derrota de Racing contra Barracas y largas vacaciones por delante

Después de la derrota frente a Barracas Central por 2-0 en el marco de la fecha 16 del Torneo Clausura, Racing se encuentra de vacaciones debido a que quedó eliminado, lo que significa que deberá conformarse con ver a los demás equipos competir por la chance de coronarse campeón e ingresar a la Copa Libertadores por el cupo que se encuentra disponible en la final del certamen.

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Si se repasa la tabla, es posible apreciar que la Academia culminó su participación en el certamen nacional con 15 unidades, en el puesto número 12 de la Zona B. Esto es producto de cuatro victorias, tres empates y nueve derrotas. Una campaña que, en el medio, se llevó puesto al cuerpo técnico de Juan Pablo Vojvoda, quien fue reemplazado por Sergio Romero de manera interina.

Al no estar clasificado a los octavos de final del Torneo Clausura, Racing se encuentra liberado de todo tipo de actividad profesional. Esto es producto de que también fue eliminado de la Copa Argentina en los cuartos de final frente a Boca, después de comenzar ganando y estar 2-0 en el marcador. Lo que da como resultado que los jugadores sean liberados de sus responsabilidades hasta nuevo aviso.

Al no haber una fecha de comienzo del Torneo Apertura 2027, las vacaciones del plantel profesional de la Academia pueden extenderse de gran manera. Además, se debe sumar que la dirigencia encabezada por Diego Milito se encuentra en la búsqueda de un cuerpo técnico. Algo que será fundamental para definir los jugadores que se quedarán dentro del plantel y el lugar elegido para llevar a cabo los entrenamientos de la pretemporada.

Una nueva temporada que tendrá a la Academia sin competencia en el plano internacional. Esto es producto de que tampoco pudo quedar en los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana. Solo se tendrá que conformar con sumar minutos en el plano local. Algo que demuestra lo malo que fue el año.

¿La reconstrucción comienza con un viejo conocido?

Hace unos días, la cuenta oficial de Racing subió un posteo para saludar a Marcos Acuña en el marco de su cumpleaños. Lo que esperaba la dirigencia era tantear el termómetro de la gente para conocer cómo se encuentra la relación, debido a que cuando decidió regresar a la Argentina, lo hizo con la camiseta de River. Algo que molestó y bastante en su momento.

De momento, la reacción de los fanáticos en las redes sociales fue más que negativa y son muchos los que se encuentran enojados con el lateral izquierdo. De hecho, señalan que no es bienvenido. No quieren contar con su presencia dentro del plantel. Un jugador al que le queda contrato con el Millonario hasta diciembre de 2027 y que, de momento, no recibió un llamado para extenderlo.