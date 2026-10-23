Más problemas para Racing: Saja analiza irse en 2027

El exarquero es uno de los que no podría seguir en el 2027 por una serie de irregularidades en la contratación de refuerzos

El presente deportivo de Racing es uno de los peores en los últimos años y esto quedó expresado después del empate frente a Independiente en el clásico, donde los hinchas explotaron contra los jugadores, pero más que nada con la dirigencia. Es por ello que la olla a presión que se está formando en el Cilindro podría descomprimirse un poco con la salida de Sebastián Saja, que se marcharía de la institución por decisión propia.

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El modelo de conducción de Diego Milito expone que el club dispone de una Secretaría Técnica que se encuentra en manos del exarquero, que se encarga de los presupuestos, de trazar cómo se llevan a cabo las operaciones y de las condiciones que se establecen entre clubes al momento de vender como también de comprar. La elección de los refuerzos sería algo que se escapa de sus manos, pero los malos resultados lo exponen por su cercanía al máximo mandatario.

De acuerdo con lo que expone el portal Racing de Alma, la decisión de Sebastián Saja de marcharse de la Academia es propia y no se trataría de un despido. Lo que estaría motivando esta salida es que el secretario técnico tendría una serie de diferencias con Javier Wainer, que se encarga de buscar los nombres para llevar a cabo las incorporaciones. Es el máximo responsable puertas adentro de que los refuerzos contratados no hayan funcionado en el último tiempo.

La intención de Sebastián Saja sería contar con un mayor abanico de oportunidades para elegir refuerzos que le permitan obtener un salto de calidad al plantel. Esto es producto de que recibe una carpeta con un máximo de cuatro opciones que se acomodan a las condiciones económicas de la institución. "Ese filtrado tan exhaustivo no está dando frutos", expresaron desde el sitio partidario sobre el problema que se generó con los últimos mercados de pases.

Sin octavos de final y copa internacional

Si se repasa el andar de Racing en la Zona A del Torneo Clausura, es posible apreciar que se encuentra en el puesto 13 con 12 unidades, lo que permite pensar que se quedó sin chances de clasificar a la siguiente ronda del Torneo Clausura. Un tremendo golpe para un equipo que invirtió demasiado en los últimos mercados de pases y una dirigencia que se presentó como la portadora del salto de calidad que la institución necesitaba para pelear cosas más grandes e importantes.

Por otro lado, se debe mencionar que la Academia en la tabla anual se encuentra ubicada en el puesto 23 con tan solo 33 unidades. Algo que lo aleja de gran manera incluso de la clasificación a la Copa Sudamericana. Lo que marca que en la temporada 2027 el equipo se tendrá que conformar con tan solo disputar partidos en el ámbito local.