Racing es un polvorín: dos técnicos en la mira de Diego Milito para 2027, Saja tambalea y disculpas de Espino

Racing profundiza su crisis deportiva, con el presidente Diego Milito como el máximo responsable, y el panorama de cara al 2027 es absolutamente desolador. De hecho, el director deportivo Sebastián Saja tambalea en su cargo y todavía no hay gestiones cerradas con relación al próximo entrenador. Para colmo, Alfonso "Pacha" Espino debió salir a pedirles disculpas públicamente a los hinchas.

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El futuro del "Chino" está seriamente en duda, como consecuencia de los cuatro mercados de pases consecutivos paupérrimos en esta gestión. Incluso, aún no se conoce si dicha función seguirá existiendo o directamente será disuelta en los próximos días. Lo mismo sucede con la Secretaría Técnica, a cargo de Javier Weiner. Si bien el "Príncipe" y el exarquero son amigos, la resistencia del público y los insultos se acrecientan con el correr de los partidos, por lo que tal vez la situación se vuelva insostenible.

Racing busca DT para 2027: Nico Diez y Guillermo Barros Schelotto, los candidatos

Por otra parte, Nicolás Diez aparece como el favorito a asumir la dirección técnica en enero del 2027 para empezar la pretemporada. La clave estará en si Argentinos Juniors clasifica a la Copa Libertadores o no, ya que de no participar del máximo certamen internacional podría mudarse a Avellaneda. "Nico" fue jugador de Racing y sueña con dirigirlo, aunque todavía tiene un contrato vigente con el "Bicho" de La Paternal hasta diciembre del 2026.

Nico Diez, el elegido de Milito por ahora.

El preferido de Milito es Guillermo y el "Príncipe" tiene una buena relación con su hermano Gustavo, ayudante de campo y quien fue campeón junto con el mandamás de la "Academia" como futbolistas en el 2001. Con el mellizo sucede algo similar a lo de Diez: si Vélez entra a la Libertadores, sería prácticamente imposible que se marche a Racing, que no jugará campeonatos internacionales y para colmo tiene un plantel muy pobre.

Espino les pidió perdón a los hinchas: "Reaccioné mal"

Luego de haberles mostrado la panza a los fanáticos de la tribuna popular que lo insultaron tras el empate ante Independiente en el "Cilindro", el lateral izquierdo suplente uruguayo les gritó "la concha de tu madre". Varias horas más tarde, el defensor publicó una historia en Instagram para disculparse:

Buenas tardes a todos. Ayer, al terminar el clásico, tuve un episodio feo en la cancha. Quiero disculparme con toda la gente de Racing porque me equivoqué y, por eso, asumo las consecuencias de lo que sucedió.

La gente que me conoce sabe cómo soy, siempre respetuoso. Por supuesto, el clásico era un partido que mis compañeros y yo queríamos ganar y por esa razón nos fuimos frustrados con la situación.

En ese clima no aguanté una falta de respeto hacia mi persona y reaccioné mal, no hay dudas de eso. Por eso quería pedir disculpas, porque soy una persona honesta, que deja la vida en el lugar en el que toque estar. Siempre fui así, autoexigente, con deseos de ganar siempre y competir.

Cuando decidí venir a Racing lo hice conociendo la grandeza del club y de su gente. A las personas a las que le fallé les pido mil disculpas con el corazón en la mano. La situación me desbordó y me dejé llevar por el enojo, pero juro que una calentura no me define como persona ni como profesional.

Ahora, como hice desde el momento en que llegué, voy a dar todo y más de mí donde me toque estar para ayudar a que Racing esté arriba, donde siempre debe estar.

Espero sepan entenderme. Asumo mi error y lo que me toca como consecuencia. Pero no quería dejar pasar más tiempo sin esta aclaración y mis sinceras disculpas con todos ustedes.

¡Un fuerte abrazo y vamos Racing!