Los 5 jugadores que deben volver a River en 2027: tres juveniles y dos en un buen momento

River Plate no afronta su mejor momento a nivel local más allá de la remontada de la mano de Leonardo Ponzio como entrenador, pero en los próximos meses puede hasta recuperar futbolistas. Lo cierto es que hay cinco jugadores que están muy cerca de volver en el próximo mercado de pases debido a que se terminan sus respectivos préstamos y todo indica que así será. Dos de ellos atraviesan un presente positivo y los tres restantes son jóvenes surgidos de la cantera que no tuvieron lugar en Primera.

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Quiénes son los 5 jugadores que volverán a River en 2027 y cómo está su situación

Jeremías Ledesma

El arquero viene de ser campeón de la Supercopa Internacional con Rosario Central más allá de que no sumó ni un minuto en el partido contra Estudiantes de La Plata porque Jorge Almirón se inclinó por Axel Werner. Más allá de eso, sí atajó durante gran parte del año después de su regreso al "Canalla" y a fines del 2026 culmina su préstamo. Lo positivo para los rosarinos es que tienen una opción de compra por casi dos millones de dólares y podrían ejecutarla.

Héctor David Martínez

El defensor que alguna vez repescó River de la mano de Marcelo Gallardo sigue siendo parte de la institución. Sin embargo, actualmente viste los colores de Defensa y Justicia donde es titular para Julio Vaccari. El ahora excapitán del "Halcón" de Florencio Varela pasó antes por Inter Miami y Olimpia de Paraguay, pero tiene serias chances de quedarse en Defensa. Ya sin lugar en River desde 2024, el zaguero apuntaría a quedarse si es que llegan a un acuerdo entre los dirigentes.

David Martínez es uno de los que volvería a River en 2027

Tomás Nasif

El delantero todavía no pudo mostrarse en la Primera de River, pero sí lo hizo con la camiseta de Platense. Sin embargo, el pasado mes de abril sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y se perdió casi todo el año. De esta manera, y con tan sólo tres goles en el "Calamar" hasta su lesión, el atacante podría volver al "Millonario" pero no tiene su lugar asegurado en el club y su continuidad no está confirmada.

Tiago Serrago

El volante de 22 años que tampoco debutó en River está actualmente en Tigre pero no es un titular asegurado en el conjunto de Victoria. Después de pasar tanto por Defensa y Justicia como por Aldosivi, el mediocampista oriundo de Palermo deberá volver a Núñez, pero todo indica que volverá a irse antes del comienzo de una nueva temporada en la que tampoco tendría lugar.

Ulises Giménez

En su caso, el vínculo a préstamo se extiende hasta mediados del 2027 con Sarmiento de Junín, pero él sí tiene la oportunidad de regresar por la opción de repesca que posee River. Por supuesto, allí definirá Leonardo Ponzio o incluso la dirigencia comandada por Stéfano Di Carlo si optarán porque se quede en el "Millonario" de cara a una nueva temporada.

Cuándo vuelve a jugar River en el Torneo Clausura

El próximo partido del "Millonario" en el campeonato será ante Estudiantes de Río Cuarto el próximo sábado 10 de octubre desde las 21.30 en el Estadio Monumental por la fecha 12. Cuatro días más tarde jugará el compromiso por la onceava jornada ante Sarmiento de Junín que se pospuso. La AFA finalmente dio lugar al pedido de River para cambiar el día debido a que se disputaría el 7 de dicho mes y varios futbolistas del plantel de Ponzio estarán ligados a la Selección Argentina en la despedida de Lionel Messi un día antes.