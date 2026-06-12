"El miedo puede mantener a Brasil en alerta máxima de cara al Mundial", afirma Ancelotti

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, durante la rueda de prensa

Carlo Ancelotti ha ganado casi todo lo que el fútbol de clubes europeo puede ofrecer, pero ‌el seleccionador de Brasil ‌dijo que incluso él sigue sintiendo ese viejo cosquilleo de nerviosismo antes de que se levante el telón del Mundial, y se alegra bastante de que así sea.

En declaraciones a los medios antes del debut de Brasil frente a Marruecos el sábado, Ancelotti dijo que los nervios no son una debilidad, sino una señal ​de alarma útil, especialmente ⁠ante un equipo que dio la sorpresa en el ‌último Mundial al eliminar a España y Portugal antes ⁠de caer ante Francia en las ⁠semifinales.

"El miedo es una parte importante de la vida", dijo Ancelotti en una rueda de prensa el viernes. "Si no tienes miedo y ⁠te toman desprevenido, podrías ver a un león y ​pensar que es un gato".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"El miedo puede ‌salvarte la vida; siempre es bueno ‌estar alerta y concentrado para que tu equipo haga ⁠un gran partido y no lo tomen desprevenido".

El italiano, tan tranquilo como siempre, pero sin fingir ser de piedra, dijo que Brasil debe estar atento desde el principio ante una de ​las selecciones ‌más fuertes de África.

"Soy optimista por naturaleza y tengo mucha confianza", dijo. "Estamos bien preparados para hacer un gran partido mañana y tener un gran Mundial".

"Tenemos que ofrecer un rendimiento completo en todos los aspectos. En el fútbol ⁠moderno no hay equipos pequeños; Marruecos es una de las mejores selecciones de África", agregó.

Para Ancelotti, este es un nuevo capítulo tras una notable carrera en Europa, donde se convirtió en el primer DT en ganar títulos en las cinco grandes ligas del continente y consiguió un récord de cinco títulos de la Liga de Campeones ‌como técnico, además de los dos que ganó en el AC Milan como jugador.

Ahora intenta guiar a Brasil hacia un ansiado sexto título mundial, una tarea que describió como un privilegio y una responsabilidad a la vez.

"Es una experiencia nueva, pero obviamente especial", dijo. "Significa ‌tener la responsabilidad y el honor de representar a la cuna del fútbol, la selección nacional más exitosa del mundo. Dos cosas: responsabilidad y ‌honor".

Ancelotti dijo que ⁠quería disfrutar del momento en lugar de dejarse abrumar.

"Quiero saborear este momento con alegría y felicidad ​porque es un momento maravilloso en mi historia", dijo. "Me siento genial (...) Espero poder hacer el trabajo necesario para ayudar a este equipo a triunfar".

Con información de Reuters