Zivals convoca a un abrazo simbólico para defender su histórica esquina de Corrientes y Callao.

La continuidad de Zivals, uno de los espacios culturales más tradicionales de la Ciudad de Buenos Aires, quedó en el centro de una convocatoria abierta a vecinos, artistas, músicos, escritores y lectores. Bajo la consigna "¡Zivals no se expropia, Zivals no se va!", la librería y disquería organizó un abrazo simbólico para el próximo sábado 31 de octubre a las 17, en la histórica esquina de Corrientes y Callao.

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La actividad busca reunir a la comunidad cultural y a quienes consideran que la permanencia del local es parte de la identidad porteña. El reclamo surge frente al proyecto de expropiación del inmueble impulsado por el Ministerio de Movilidad e Infraestructura del Gobierno de la Ciudad, en el marco de las obras previstas para la futura Línea F del subte.

Según expresaron desde Zivals, la iniciativa representa una amenaza para la continuidad de un espacio que lleva 55 años formando parte de la vida cultural de Buenos Aires. Por eso, la convocatoria apunta a expresar el rechazo a la medida y defender su permanencia en el tradicional cruce de avenidas.

Zivals, 55 años de historia cultural en Buenos Aires

Desde su apertura en 1971, Zivals se consolidó como mucho más que un comercio dedicado a los libros y la música. A lo largo de más de cinco décadas, se convirtió en un punto de encuentro para distintas generaciones de lectores, melómanos y referentes de la escena artística.

Su ubicación sobre la avenida Corrientes también forma parte de su identidad, una esquina emblemática que acompaña la actividad cultural del centro porteño y que atravesó distintas transformaciones en los hábitos de consumo y en la industria musical.

Bajo la consigna "¡Zivals no se expropia, Zivals no se va!", la librería y disquería organizó un abrazo simbólico para el próximo sábado 31 de octubre a las 17.

Fernando Laviz, dueño de la disquería, destacó la dimensión del conflicto y sostuvo que lo que está en juego excede la continuidad comercial del establecimiento. "Son 55 años de historia, decenas de puestos de trabajo, un proyecto cultural vigente y un lugar de encuentro que pertenece a la memoria afectiva de la ciudad", expresó. Además, señaló que el abrazo simbólico será una manifestación colectiva, pacífica y abierta, con el objetivo de plantear que el desarrollo urbano y la preservación del patrimonio cultural pueden convivir.