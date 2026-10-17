El Gobierno porteño confirmó que la disquería Zivals será demolida

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó que la emblemática disquería Zivals, ubicada sobre Callao y Corrientes, será demolida en enero de 2027. La noticia la dio a conocer el Ministro de Movilidad e Infraestructura porteño, Pablo Bereciartua. De esta manera, se llevará adelante la expropiación y demolición para la construcción de la línea F.

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Por su parte, desde Zivals reclaman una alternativa: "La solución es sencilla: correr 20 metros el acceso proyectado a la estación, lo que permitiría preservarlo sin expropiar a nadie y sin modificar el trazado de la línea ni alterar el proyecto general. Las alternativas existen y garantizan la obra pública y, al mismo tiempo, preservan un espacio cultural con 55 años de historia". Para eso, piden el apoyo de los vecinos a través de un petitorio.

Zivals será demolida para la construcción de la Línea F.

De todos modos, desde la familia propietaria de la disquerida fueron contundentes y no dejaron dudas de que "Zivals no está en contra del subte". En este sentido, sostienen que no se trata de "una obra pública que necesita a Zivals para poder hacerse", sino que se "eligió hacer sobre Zivals, teniendo alternativas más económicas, más funcionales y sin costos culturales".

Por su parte, Bereciartua explicó: "Nosotros nos juntamos con ellos varias veces. Estamos en diálogo para encontrar una solución que le sirva a ellos y a la Ciudad. Por otro lado, se les ofreció tener el local arriba en dos pisos".

Construcción de la Línea F: demolerán 12 lugares en total

Zivals no es la única que será demolida. Junto a la disquería se encuentran afectados otros 11 inmuebles, en pos de la construcción de la Línea F de Subterraneos de la Ciudad de Buenos Aires.

Desde el Gobierno porteño sostienen que estos terrenos y propiedades resultan indispensables para ejecutar las estaciones, accesos, instalaciones y demás infraestructura de la nueva línea. En tanto, aquel puede disponer de las parecelas alcanzadas cuando resulten necesarias para concretar la infraestructura prevista. Los puntos son Cochabamba 1795; Cochabamba 1789; Cochabamba 1773; Av. Entre Ríos 752; Hipolito Yrigoyen 1812; Av. Entre Ríos 105; Av. Entre Ríos 115; Av. Callao 373; Av. Gral. Las Heras 2001; Av. Gral. Las Heras 1936; Av. Gral. Las Heras 2416; Av. Gral. Las Heras 3349.