Vuelve Noches Capitales a La Plata con La Vela Puerca y Las Pelotas: entradas y cuándo es

Falta solo un mes para el inicio de la nueva y esperada edición de Noches Capitales 2026, y la agenda continúa sumando nombres para el gran escenario musical. En esta oportunidad, el festival confirmó una velada histórica para el próximo 21 de noviembre en el Hipódromo de La Plata, el predio más emblemático de la ciudad, transformado en un escenario a cielo abierto. La fecha reunirá a dos auténticas leyendas del rock rioplatense, La Vela Puerca y Las Pelotas, acompañadas por la fuerza y el sonido actual de Barbi Recanati. Promete ser una jornada inolvidable donde se entrelazarán grandes clásicos que ya son bandera generacional con los nuevos lanzamientos de las bandas, en una comunión única entre el público y los artistas.

Entradas: fechas de venta, medios de pago y dónde comprar

La venta general de entradas para formar parte de la noche de La Vela Puerca, Las Pelotas y Barbi Recanati está disponible a través del sitio web de Livepass. Los asistentes podrán abonar con todos los medios de pago disponibles y, además, se ofrecerá la posibilidad de financiar la compra en 4 cuotas sin interés para clientes de Banco Provincia.

Los precios de las entradas empiezan en 80.000 pesos para la entrada general y existe un paquete VIP de 180.000 que incluye acceso a sectores preferenciales, baños VIP, ingreso rápido, guardarropas, puntos de carga para celular, entre otras comodidades.

La Vela Puerca, Las Pelotas y Barbi Recanati en una nueva Noches Capitales. (Crédito de imagen: Gonna Go!)

Un ciclo consolidado: la propuesta completa de Noches Capitales 2026

Tras exitosas convocatoria en años anteriores, Noches Capitales 2026 reafirma su lugar como un clásico de la Ciudad de La Plata con una grilla que incluye propuestas variadas, y que comenzará en septiembre y se extenderá hasta diciembre: