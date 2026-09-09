Una versión que conmueve al folklore argentino: así sonó el ensayo de Cazzu junto a Santaolalla y León Gieco

Cazzu, Gustavo Santaolalla y León Gieco compartieron un íntimo ensayo interpretando Como la cigarra, el emblemático poema hecho canción de María Elena Walsh. La reunión fue parte de la preparación antes de su presentación conjunta en una emisión especial de La Peña de Morfi y generó un impacto inmediato entre los seguidores de los artistas y la escena musical del país.

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La elección del repertorio y la combinación de timbres no tardaron en conmover al público; Como la cigarra representa un símbolo de resistencia, renacimiento y memoria colectiva, por lo que la conjunción de la vanguardia urbana que encarna la jujeña con la trayectoria histórica de Gieco y la producción conceptual de Santaolalla ofreció un momento de profunda carga emotiva. La unión de estas diferentes generaciones ratificó el valor de la canción popular como un puente capaz de atravesar cualquier brecha temporal o estilística.

Para la jefa del trap, este encuentro con dos leyendas de la música nacional no es un hecho aislado, sino que se enmarca en un período bisagra para su recorrido artístico. Las postales de complicidad y respeto mutuo compartidas durante la prueba de sonido llegan en la previa del desafío más grande de su carrera en vivo, que se dará en menos de un mes.

El próximo 3 de octubre, la cantante brindará el primer show en un estadio de su trayectoria personal al presentarse en el Estadio 23 de Agosto de San Salvador de Jujuy. Tocar en la tierra que la vio nacer representa un hito histórico no solo para su desarrollo profesional, sino para toda la escena urbana nacional, que encuentra en este hito un nuevo techo conquistado.

Cazzu y Gustavo Santaolalla.

Las críticas de Cazzu a Javier Milei por sus dichos sobre el feminismo

La artista participó activamente de la marcha Ni Una Menos para exigir justicia por el femicidio de Agostina Vega, la joven cordobesa hallada sin vida tras permanecer desaparecida desde el 23 de mayo. Ante la multitud convocada en reclamo de justicia, la cantante cuestionó con dureza la postura de Javier Milei respecto a las políticas de género, en contraposición a las declaraciones que el mandatario había expresado en el Foro Económico Mundial de Davos: "Llegamos al punto de normalizar que en muchos países supuestamente civilizados si uno mata a la mujer se llama femicidio, y eso conlleva una pena más grave que si uno mata a un hombre solo por el sexo de la víctima. Legalizando, de hecho, que la vida de una mujer vale más que la de un hombre".

Frente a las manifestantes, la referente de la música urbana pronunció un discurso en respuesta a la línea discursiva del Poder Ejecutivo y ratificó la vigencia de los reclamos colectivos. "Hoy frente al gobierno de Javier Milei que es negacionista de la violencia patriarcal decimos 'nuestras vidas no son desechables, las vidas de las pibas valen, denunciamos la crueldad ejercida sobre nuestro cuerpo contra toda forma de sometimiento, explotación y violencia'. Ni Una Menos", enfatizó durante la movilización.