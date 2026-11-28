Este viernes 27 de noviembre Un Verano protagonizó una noche consagratoria en el Teatro Vorterix de Buenos Aires con localidades agotadas. Ante una sala colmada, el grupo desplegó un repertorio de 24 canciones que atravesó sus distintas etapas artísticas, combinó sus estrenos más recientes con reversiones de himnos fundamentales del rock argentino y confirmó el salto de convocatoria que experimenta dentro de la escena local.

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El espectáculo funcionó como broche de oro para una temporada de ascenso sostenido: luego de llenar The Roxy Live y agotar cinco funciones en tiempo récord en La Fábrica, el sold out en el recinto de Colegiales ratificó el presente de una propuesta que ya supera los 300 mil oyentes mensuales en Spotify y logró instalar temas propios dentro del Top 50 de la plataforma en la Argentina.

Uno de los pasajes más celebrados de la velada llegó de la mano de los cruces sobre el escenario, donde distintas figuras de la música y la actuación se sumaron para aportar matices propios a cuatro canciones centrales de la lista. A lo largo del concierto, Male Narvay acompañó al grupo en Tal vez, El Purre aportó su voz en Flaca, Coti dejó su marca en El trato y Maxi Espíndola se unió para interpretar una vibrante versión de Lamento boliviano, encuentros que dotaron al recital de un clima de celebración compartida.

El impulso de Dramavera y un lugar ganado en la nueva escena nacional

La presentación dejó en claro la madurez sonora de un proyecto que sostiene una identidad propia y una conexión directa con su audiencia. Impulsados por la repercusión de Dramavera -su último trabajo discográfico, que ya rebasó el millón y medio de reproducciones en Spotify-, los músicos transformaron la noche porteña en una fiesta colectiva que puso en primer plano la vigencia del formato banda en el rock nacional.

Quiénes son Un Verano

Un Verano se consolida como el punto de encuentro entre cinco músicos de la escena argentina: Renzo Luca en guitarra y producción, La Duke en guitarra, Gero Peguino en batería, Patricio Milán en bajo y Alejo Zurita como la nueva voz al frente de la banda. La identidad sonora del grupo articula tres ejes principales: la sensibilidad del indie, la tradición del rock nacional y una marcada búsqueda melódica orientada a ampliar su alcance.

Un Verano en Vórterix.

Con dos nominaciones a los Premios Gardel 2025 en las categorías Mejor Álbum Pop Rock y Mejor Canción Pop Rock, el proyecto reafirma su posicionamiento dentro de la escena contemporánea. De este modo, el quinteto se proyecta como una de las propuestas de mayor crecimiento en el nuevo mapa del pop rock en español.